О чём разговаривали Александр Лукашенко и Владимир Путин 24 августа

Главы государств обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении.

Лидеры затронули тему борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.