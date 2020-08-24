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О чём разговаривали Александр Лукашенко и Владимир Путин 24 августа

24 августа 2020 16:33
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Новости Беларуси. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся днем 24 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении.

О чём разговаривали Александр Лукашенко и Владимир Путин 24 августа-1

Лидеры затронули тему борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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