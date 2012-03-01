Секретарь Совета Безопасности РФ раскритиковал позицию ЕС в отношении Беларуси

Александр Лукашенко выступает за активизацию военно-политического сотрудничества в рамках ОДКБ и, в первую очередь, между Беларусью и Россией. Об этом шла речь на встрече президента с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым.

Как было отмечено, взаимодействие наших стран как в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, так и ЕврАзЭС, Единого экономического пространства успешно и быстро развивается. Работа этих межгосударственный объединений недавно была подкреплена целым пакетом совместных договоренностей на прошедших саммитах в Москве, утверждены также все документы между Беларусью и Россией по созданию единой региональной системы ПВО. Сейчас речь идет о выходе на новый уровень сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам необходимо, Николай Платонович, делать очередные шаги. Я не хочу сказать, что все будет просто, но кому-то и с чего-то надо начинать. Естественно, Беларуси и России надо начинать. А вот с чего начинать – продвижение более радикально вперед – в этом плане нам надо определиться.

Я думаю, что и Казахстан не будет в стороне от этих проблем. А значит и другие государства, как минимум ОДКБ. Я уже не говорю о ЕЭП. Здесь у нас экономическое тесное сотрудничество.

Естественно, военно-политические вопросы не могут отставать от экономического сотрудничества. Это не надо скрывать, мы все это понимаем. Не надо нам уходить от этих проблем. Но каким путем сейчас двигаться, чтобы не отстать, чтобы не заморозиться на этом уровне, чтобы процессы не остановились, как в союзе Беларуси и России: люди разводили руками и спрашивали, что будет дальше. То есть мы опоздали в свое время с инициативой. Момент подходящий.

На переговорах обсуждались вопросы международной, региональной, а также информационной безопасности. Эта тема станет основной в ходе следующей встречи представителей Совбезов наших стран, которая пройдет уже в России.

Александр Лукашенко отметил, что после президентских выборов намерен провести переговоры по актуальным вопросам безопасности с новым избранным руководством Российской Федерации. Кроме этого, в центре внимания сторон была и тема давления одних государств на другие путем введения санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, госсекретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Риски, вызовы и угрозы национальной безопасности, в том числе и Союзного государства, постоянно меняются. Постоянно выходят на первый план некоторые вещи, которые ранее не представляли даже уровень риска. Это требует упреждающего анализа и принятия упреждающих мер. Такие встречи дают возможность поделиться опытом.

Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации:

Мы говорили о некоторых особенностях, тех, что сейчас происходят в Беларуси. Здесь можно отметить: в Европе есть разные режимы (есть монархии, есть где возглавляют страны президенты, могут быть парламентские страны), но никто не говорит, что они недемократичные. Почему же ставится под сомнение демократичность страны, где есть конституция, почему считают возможным введение в том или ином случае санкций, ограничений. Это что, приводит к положительным результатам? Это помогает народам между собой теснее общаться? Ничего подобного. Я думаю, что решения, которые происходят, позитивных результатов не дают. Позитив может быть только тогда, когда идут переговоры, достигаются компромиссы, и эта политика осуществляется дипломатическими методами.