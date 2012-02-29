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МИД Беларуси: В Брюсселе и столицах государств ЕС не должны забывать - применительно к Беларуси тактика устрашения не работает

29 февраля 2012 11:03
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МИД Беларуси считает тупиковым выбранный Брюсселем путь эскалации напряжения в отношении нашей страны. Это заявили во внешнеполитическом ведомстве, комментируя заявление высокого представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон.

Накануне еврокомиссар заявила, что все послы стран-членов ЕС в Минске будут отозваны для консультаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский МИД считает, в данной ситуации только достойный и взаимоуважительный диалог даст конструктивный результат.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Нервная реакция Евросоюза на предложение Беларуси о проведении раунда консультаций послов штаб-квартир ЕС и Польши в их столицах свидетельствует только об одном – выборе Брюсселем пути эскалации напряжения. Это путь в тупик. В Брюсселе и столицах государств Евросоюза не должны забывать, что применительно к Беларуси тактика устрашения не работает.
На односторонних условиях, условиях силового нажима нормализация отношений невозможна. Конструктивный результат даст только достойный взаимоуважительный диалог на взаимоприемлемой основе. Надеемся, что наши партнеры это поймут.

# Международное сотрудничество # Андрей Савиных # Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Белоруссия

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