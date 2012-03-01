Генпрокуратура намерена по закону реагировать на призывы о введении санкций, в том числе экономических, в отношении Беларуси

Об этом сообщили в ведомстве.

В последнее время некоторые лица активизировали свои призывы. В отношении граждан, нарушающих данный запрет, могу быть применены различные ограничения. В том числе и запрет на выезд за пределы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Родионов, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законности правовых актов Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

В отношении лиц, которые допускают действия уголовно-правового характера, а также иные правонарушения, в соответствии с нормами белорусского законодательства, могут быть приняты меры ограничительного характера и введены меры по временному ограничению права на выезд за пределы Республики Беларусь.