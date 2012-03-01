Лукашенко выступает за активизацию военно-политического сотрудничества Беларуси и России и в ОДКБ

Об этом глава государства заявил на встрече с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым.

Как было отмечено, организация договора о коллективной безопасности развивается в нужном направлении. В последнее время она приобрела еще больший динамизм. Стороны в рамках этой организации делают конкретные и нужные для государств шаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам необходимо, Николай Платонович, делать очередные шаги. Я не хочу сказать, что все будет просто, но кому-то и с чего-то надо начинать. Естественно, Беларуси и России надо начинать. А вот с чего начинать – продвижение более радикально вперед – в этом плане нам надо определиться.

И хорошо, что Вы приехали. Я думаю, есть смысл обсудить те вопросы, по которым мы можем значительно продвинуться. Я думаю, что и Казахстан не будет в стороне от этих проблем. А значит и другие государства, как минимум ОДКБ. Я уже не говорю о ЕЭП. Здесь у нас экономическое тесное сотрудничество.

Естественно, военно-политические вопросы не могут отставать от экономического сотрудничества. Это не надо скрывать, мы все это понимаем. Не надо нам уходить от этих проблем. Но каким путем сейчас двигаться, чтобы не отстать, чтобы не заморозиться на этом уровне, чтобы процессы не остановились, как в союзе Беларуси и России: люди разводили руками и спрашивали, что будет дальше. То есть мы опоздали в свое время с инициативой. Момент подходящий.

Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации:

Прежде всего, хочу Вас поблагодарить за возможность с Вами встретиться и за возможность проинформировать о той работе, которую провели аппараты Советов Безопасности Беларуси и России. Мы провели очень интересные, на мой взгляд, консультации, мы говорили о международной, о региональной безопасности, а также о союзной безопасности Беларуси и России. При этом, давались очень интересные оценки из уст экспертов каждой из сторон. Я думаю, что мы друг друга услышали и эти оценки были очень полезными для дальнейшей работы.