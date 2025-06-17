Минская областная станция переливания крови отмечает 80-летие со дня создания

Ежедневно спасать жизни. В 2025 году Минская областная станция переливания крови, расположенная в Молодечно, отмечает 80-летие со дня создания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Донорами становятся люди разного возраста и профессий, но всех их объединяет одно – готовность помочь другому.

Станция обеспечивает компонентами крови все лечебные учреждения области. Здесь, как и во всех подразделениях службы крови, – хорошая материальная база, все необходимое оборудование, чтобы выполнять поставленные задачи.

Наталья Гвоздицкая, заведующая отделением комплектования доноров крови и компонентов Минской областной станции переливания крови: Работа интересная, нужная, потому что с нас начинается вся служба крови, с донорского отдела. Стараемся, чтобы лечебные учреждения наши были обеспечены хорошей кровью здоровых людей.

Владимир Свито, главный врач Минской областной станции переливания крови:

Станция стояла у истоков зарождения донорского движения Минской области и развития службы крови в Минской области. Все начинания, которые касались службы крови, естественно, станция внедряла в первую очередь у себя, но были у нас и такие мероприятия, которые мы проводили впервые не только в области, но и в республике.

По случаю Дня донора и 80-летия учреждения, отмечен профессионализм и преданность делу лучших его работников. Минская областная станция переливания крови – одна из старейших в Беларуси. Именно здесь впервые в стране была проведена акция по безвозмездному донорству.