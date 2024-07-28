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Военный эксперт: внешняя политика США зависит не от президентов. Хотя с Трампом можно договориться

28 июля 2024 19:19
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Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана, обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Военный эксперт: внешняя политика США зависит не от президентов. Хотя с Трампом можно договориться-1

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):
Трамп ли придет, придет ли эта сумасшедшая, как сказал Трамп, реакционная тупая дамочка, это совершенно не имеет никакого значения. То, как Соединенные Штаты выстраивают свою внешнюю политику, зависит не от президентов. Хотя Трамп является тем человеком, с которым можно и должно договариваться (и он умеет договариваться). Но те задачи, которые поставлены deep state на будущее, безусловно, будут претворяться в жизнь, чего бы это им ни стоило. Путем убийств, подлогов, коррупции – чего угодно. Они просто вожделеют тем, чтобы отправить всех украинцев в небытие, чтобы не существовало такой нации. В угоду тому, чтобы Россия также потерпела на этом поприще определенное фиаско. И политическое, и военное.

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# Международная политика # Юрий Дудкин # Надежда Сасс

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