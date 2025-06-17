Курсанты авиационного факультета Военной академии проходят практику на аэродроме «Липки»

Курсанты авиационного факультета Военной академии приступили к практике на вертолетах Ми-2. На аэродроме «Липки» занятия с будущими пилотами проводят опытные инструкторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси:

Нюанс выполнения в том, что обычная посадка выполняется на высоте зависания вертолета – около 1 метра, а при заходе на граничную площадку высота около 10 метров. Да, сегодня повышенная турбулентность, видите, облака наблюдаются, погода неустойчивая, атмосфера, облачность примерно 6-7 баллов. Видимость во все стороны более 10 километров. Верхняя граница около двух километров. Курсантом отлично летать, только вот потоки и турбулентность мешают чуть-чуть. Болтает в воздухе. А так, в принципе, полет ничем не отличается.

Преемственность поколений в авиации очень важна. Досконально освоив тайны и сложности профессии, первоклассные специалисты смогут выполнять Все задачи и при любых метеоусловиях.