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Курсанты авиационного факультета Военной академии проходят практику на аэродроме «Липки»

17 июня 2025 06:54
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Курсанты авиационного факультета Военной академии приступили к практике на вертолетах Ми-2. На аэродроме «Липки» занятия с будущими пилотами проводят опытные инструкторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты авиационного факультета Военной академии проходят практику на аэродроме «Липки»-2

Молодые авиаторы отрабатывают различные упражнения: боевое маневрирование, полет на малых высотах, посадка вне аэродрома. Ощущения, говорят, непередаваемые.

Курсанты авиационного факультета Военной академии проходят практику на аэродроме «Липки»-4

Курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Нюанс выполнения в том, что обычная посадка выполняется на высоте зависания вертолета – около 1 метра, а при заходе на граничную площадку высота около 10 метров. Да, сегодня повышенная турбулентность, видите, облака наблюдаются, погода неустойчивая, атмосфера, облачность примерно 6-7 баллов. Видимость во все стороны более 10 километров. Верхняя граница около двух километров. Курсантом отлично летать, только вот потоки и турбулентность мешают чуть-чуть. Болтает в воздухе. А так, в принципе, полет ничем не отличается.

Преемственность поколений в авиации очень важна. Досконально освоив тайны и сложности профессии, первоклассные специалисты смогут выполнять Все задачи и при любых метеоусловиях.

# Военные учения # Военная авиация # Военная академия Республики Беларусь

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