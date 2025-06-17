Министр обороны Азербайджана прибыл в Беларусь с официальным визитом

Минск и Баку укрепляют военнотехническое сотрудничество. С официальным визитом в Беларусь накануне прибыл министр обороны Азербайджана – генерал-полковник Закир Гасанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск и Баку укрепляют военнотехническое сотрудничество. С официальным визитом в Беларусь накануне прибыл министр обороны Азербайджана – генерал-полковник Закир Гасанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Национальном аэропорту коллегу приветствовал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. В ходе визита запланирован ряд встреч с политическим и военным руководством Беларуси, посещение воинских частей и предприятий оборонного сектора экономики.