Министр обороны Азербайджана прибыл в Беларусь с официальным визитом

Иностранка пыталась выехать в Польшу по документу сестры

По словам задержанной, она не могла попасть в Евросоюз по своему паспорту из-за отсутствия визы. А потому позаимствовала документ для пересечения границы у сестры. В отношении иностранки начат административный процесс.