Самые актуальные вопросы белорусско-российских отношений. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин?

Новости Беларуси. В Сочи прошли переговоры президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили позиции по наиболее актуальным темам двухстороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – развитие отношений в сельском хозяйстве, промышленности, проблематика торгово-экономического и финансового взаимодействия, ситуация в нефтегазовой сфере. О чем договорились лидеры двух стран? Знает корреспондент Евгений Горин.

Евгений Горин, СТВ:

В предыдущий раз Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались ровно месяц назад, 22 августа, здесь же, в Сочи. Сегодня тот момент, когда нужно ответить на несколько ключевых вопросов двусторонних отношений Беларуси и России.

Важность подобных встреч очевидна: Россия все-таки основной торговый партнер нашей страны. По итогам 2017 года государства наторговали почти на 32,5 миллиарда долларов. И если сравнивать с 2016, то товарооборот вырос на 23 %. Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение вопросов белорусско-российской повестки до конца 2018 года

Кстати, Беларусь покупает товаров в России больше, чем продает. То есть внешнеторговое сальдо для Беларуси отрицательное – это 7 миллиардов долларов. А вот в продаже услуг мы опережаем соседей. В 2017 году их объем вырос на 22 %. Здесь сальдо положительное – почти 1,5 миллиарда долларов в нашу пользу. Балансировка товарооборота – необходимая часть сотрудничества. Белорусский и российские президенты этом плане встречаются очень часто.

Владимир Путин – Александру Лукашенко: В сельском хозяйстве, по энергетическим вопросам нужно точки над «i» расставить Вопросы настоящего времени – устранить барьеры в торговле. Это касается и товаров питания, и углеводородов. Сам факт и регулярность таких встреч уже говорят о многом.

Рост товарооборота в этом году – называлась цифра 15 % – тоже положительный сигнал. По-прежнему достаточно высокие объемы инвестиций из России в Беларусь. Это более трети всех иностранных денег, вкладываемых в нашу экономику. Имеющийся потенциал сотрудничества далеко не исчерпан. В лучшие годы товарооборот достигал и 40 миллиардов долларов.

Основные переговоры предварила утренняя встреча двух премьеров. Серей Румас как глава белорусского правительства с Дмитрием Медведевым встретился впервые (подробности здесь).

Белорусско-российские отношения на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений межгосударственного взаимодействия – как в политике, так и экономике, социальной сфере и культуре.