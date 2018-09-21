Беларусь рассчитывает на активное сотрудничество с Латиноамериканским парламентом

Новости Беларуси. Парламентское собрание Союзного государства рассчитывает получить статус наблюдателя в парламенте Латинской Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Парламентское собрание Союзного государства рассчитывает получить статус наблюдателя в парламенте Латинской Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая кооперация позволит привлечь латиноамериканских партнеров на рынок Евразийского экономического союза. Об этом стало известно во время встречи вице-спикера белорусского парламента и председателя парламента Латинской Америки. Нынешний визит латиноамериканских парламентариев – первый на столь высоком уровне.
Встреча носит скорее ознакомительный характер и направлена, прежде всего, на обозначение точек взаимных интересов, шлифовку уже существующих договоренностей. Гости выразили надежду на сотрудничество в сфере образования, IT-сектора и машиностроения.
Элиас Кастильо, председатель Латиноамериканского парламента:
Несмотря на то, что наши континенты находятся далеко друг от друга, мы можем их сблизить благодаря парламентским отношениям. Мы приехали с целью предложить точки соприкосновения для продвижения наших отношений. Также воспользоваться опытом очень высокого промышленного развития вашей страны.
Наша встреча была очень продуктивной, и мы получили много информации о развитии белорусской экономики.
Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы договорились вместе с Парламентским собранием нашего совместного органа с Российской Федерацией, что мы вышли с ходатайством, чтобы Парламентское собрание стало тоже коллективным членом, чтобы мы активнее работали вместе с нашими российскими партнерами. Я считаю, это будет очень хорошее серьезное усиление наших позиций. Мы не скрываем, что мы хотим привлечь их на Евразийский наш рынок, потому что одной Беларуси, конечно, мало.
Визит делегации парламента Латинской Америки продлится до 24 сентября. За это время гости планируют ознакомиться с промышленным потенциалом Беларуси и посетить ряд предприятий.