Беларусь рассчитывает на активное сотрудничество с Латиноамериканским парламентом

Новости Беларуси. Парламентское собрание Союзного государства рассчитывает получить статус наблюдателя в парламенте Латинской Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая кооперация позволит привлечь латиноамериканских партнеров на рынок Евразийского экономического союза. Об этом стало известно во время встречи вице-спикера белорусского парламента и председателя парламента Латинской Америки. Нынешний визит латиноамериканских парламентариев – первый на столь высоком уровне.

Встреча носит скорее ознакомительный характер и направлена, прежде всего, на обозначение точек взаимных интересов, шлифовку уже существующих договоренностей. Гости выразили надежду на сотрудничество в сфере образования, IT-сектора и машиностроения.



Элиас Кастильо, председатель Латиноамериканского парламента:

Несмотря на то, что наши континенты находятся далеко друг от друга, мы можем их сблизить благодаря парламентским отношениям. Мы приехали с целью предложить точки соприкосновения для продвижения наших отношений. Также воспользоваться опытом очень высокого промышленного развития вашей страны.

Наша встреча была очень продуктивной, и мы получили много информации о развитии белорусской экономики.