Лазуткин: для России сдача в плен «Азова» – главная часть всей операции. Надо показать, что это война мировоззрений

Верховный суд Российской Федерации рассматривает дело о признании украинского вооруженного формирования «Азов» террористической организацией. Специалисты отмечают, что, если будет создан прецедент с «Азовом», участники других добровольческих батальонов, в том числе иностранных, также будут привлечены к ответственности как пособники терроризма на территории России или ЛДНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Для России сдача в плен «Азова» – главная часть всей операции. Надо показать, что это не война за территорию, за порты, за ископаемые, как в Ираке и Ливии, а война мировоззрений. Конечно, Украину это не устраивает. О сдаче в плен Зеленский вообще не упоминает и даже ставит русским условия: мы не будем участвовать в переговорах, нам нужен обмен.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Я это сказал, когда было бомбардирование, что, если мы узнаем, что они уничтожили людей на «Азовстали», никаких разговоров с Россией больше никогда не будет. Сегодня они дали возможность, нашли форму, чтобы эти люди были живы, и они их вывезли. Дальше будет обмен.

Андрей Лазуткин:

Но дальше будет не обмен, а суд на «Азовом». Как судили, например, членов СС в Германии? СС признали преступной организацией и поделили на военные и партийные структуры. Если вы просто участник, получаете один срок, небольшой. А если вы совершали военные преступления, то вплоть до высшей меры. Конечно, такая же схема будет и в отношении «Азова», где были и военные, и гражданские, и молодежные, и партийные органы, то есть люди имели разную степень вины. При этом «Азов» не подчинялся Вооруженным силам и относился к МВД, но каким-то образом им выдали танки и артиллерию, которых у МВД быть не может. Но самое интересное – кого туда отбирали. Многие думают, что это внутренние войска, просто лучше вооруженные и более мотивированные. Но там внутри происходят интересные вещи. Смотрите в видеоматериале.

Андрей Лазуткин:

Что они делают? Они на полном серьезе закапывают в землю идола – это такое бревно, на котором вырезан Перун, языческий бог молний, и молятся ему. В 1990-е годы в СНГ расцветает оккультизм. А конкретно в неонацистских кругах появляется интерес к язычеству. Его начали возрождать и придумывать всякие обряды. Считается, что христианская религия – это религия слабых, а если вы нацист, воин, то надо поклоняться камням и возвращаться к корням. Но как это было тысячу лет назад, никто не знает, поэтому придумывают, как умеют. Здесь решили порезать руку, вымазать бревно кровью и попеть песни. То есть «Азов» – это не просто внутренние войска. Это такой медийный проект, чтобы показать в том числе западной аудитории, у которой есть деньги, что вот у нас такое нацистское движение, которому можно помочь материально. Отсюда ненужные в нормальной армии вещи, типа Перуна, язычества и всего остального.

А вот в плен сдается лейтенант «Азова». Чем больше наколок, тем старше звание. Можно подумать, что это все какие-то блатные, тюремные татуировки, там есть и перстни, и звезды. Но заключенные набивают себе кресты, купола, христианские символы, а эти, наоборот, показывают, что не желают подчиняться общей морали. И поэтому на спине у него голова козла, это уже сатанинская символика.

Но кроме язычников и сатанистов там еще есть ваххабиты. Вот, кстати, гражданин нашей страны. В сюжете его называют по фамилии Ляшук, но в украинских документах написано Аль-Такбир. Это уже не сатанист и не язычник, а настоящий ваххабит, и таких тоже много среди неонацистов. Они считают, что ислам – это более молодая, агрессивная религия, но, главное, они копируют убийства и пытки группировки ИГИЛ. Тем не менее вот он в форме украинской полиции, смотрите, как украшен. Этого Ляшука, участника батальона «Торнадо», сами украинцы и задержали. А теперь давайте посмотрим, как его судили. В видео.

Андрей Лазуткин:

Это чтобы вы понимали, как выглядит суд в Украине. Как видно, парень не совсем здоров, прокурора обливал фекалиями, кричал, танцевал. Однако осужден был по пяти статьям, включая создание преступной организации, незаконное лишение свободы, пытки, и получил 10 лет. Но его выпустили, и теперь он на свободе. Правда, почему-то не в войсках, а раздает интервью.

Я изучал язычество очень сильно, причем именно скандинавское, Асатру. Я изучал христианство. И напоследок я себе оставлял Коран, думаю, изучу ислам. И я нашел только в действительности на сегодняшний момент одну религию, где нет посредников между человеком и Богом, где нет ни амулетов, ни талисманов, ни символов, ни идолов. Все поклонение у мусульманина идет напрямую единому Богу Аллаху. Я подумал, а почему я как творение Всевышнего должен делать посредника между собой и творцом, почему я не должен идти напрямую. И я увидел, что ислам ближе всего. И я выбрал этот путь.

Андрей Лазуткин:

Прямо воин Аллаха. Но этот человек 1995 года рождения, и он гражданин Беларуси. Откуда все это берется? Целое поколение и у нас, и в России, и в Украине выросло с кашей голове. Даже если себя они называют нацистами, то сегодня они за белую расу, а завтра зовут резать неверных. Люди, как он, интересуются всеми экстремистскими идеологиями подряд и потом примыкают к какой-то группировке. И когда мы говорим, что защитники Украины – это неонацисты, язычники, ваххабиты, сатанисты – да, там не все такие, но это передовой отряд. А что самое забавное, за них просил Папа Римский, видимо, у католиков не возникло вопросов к этим замечательным людям. Головы козла Папу Римского не смущают. А для чего они нужны? Нормальный военный не будет воевать против мирного населения, заниматься пытками, убийствами, устрашением – а с 2015 года эти задачи повесили на украинское МВД, СБУ и Вооруженные силы. Сегодня они все это прекрасно делают, а вот тогда не умели, и появились добробаты, которым дали денег, вооружили и подсветили в прессе. А через 8 лет они начали претендовать на власть. Тот же «Азов» называли личной гвардией Авакова. И Зеленскому на самом деле выгодно, чтобы они сидели в плену, а лучше их убили на фронте или казнили. Как бы ни сложилась их судьба, Зеленского они ни во что не ставят, там своя система ценностей, более глубокая.