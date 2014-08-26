Саммит в Минске 26 августа. Президенты и представители ЕС прибыли в аэропорт. Фотофакт

Новости Беларуси. Национальный аэропорт с утра гостеприимно принимал участников переговоров. Первым прибыл Президент Украины Петр Порошенко. Как ранее заявлял глава украинского государства, «мы едем в Минск говорить о мире». Борт номер один из Киева приземлился около 11 часов. Его встречали вице-премьер Беларуси Михаил Русый и посол нашей страны в Украине Валентин Величко, а также глава украинской дипмиссиив Беларуси Михаил Ежель. Девушки в белорусских национальных костюмах хлебосольно встретили украинского политика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трафик вип-бортов в нашем аэропорту сегодня плотный. Практически следом за украинским лайнером совершил посадку самолет с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Ранее глава европейской дипломатии отметила, что предстоящая встреча на высшем уровне является хорошей возможностью для урегулирования украинского кризиса. Также для участия в минских переговорах прибыл комиссар ЕС по торговле Карел де Гюхт. У трапа их встретили замминистра иностранных дел Беларуси Елена Купчина и глава представительства ЕС в Беларуси Майра Мора. Проходя по красной дорожке к автомобилю Эштон и Купчина оживленно общались.

После полудня в белорусской столице приземлился борт президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. У трапа его встретил вице-премьер Беларуси Михаил Русый. Их общение по пути в здание аэровокзала напоминало дружеский диалог. Накануне состоялись телефонные переговоры казахстанского лидера и Александра Лукашенко. И вот сегодня президенты встретились за столом многосторонних переговоров.

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с часовым опозданием. У трапа Главу Российской федерации встречал Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович и другие чиновники.