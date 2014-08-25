Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили вопросы встречи лидеров Беларуси, Казахстана, России и Украины с участием представителей ЕС

Новости Беларуси. 25 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался по телефону с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств обсудили вопросы организации и проведения встречи лидеров Беларуси, Казахстана, России и Украины с участием представителей Европейского Союза, которая состоится 26 августа в Минске.

В Минск уже прибывают международные журналисты. Аккредитованы более 300 специалистов медиасферы из 60 стран мира. Они будут освещать предстоящие переговоры в Минске, где, как ожидается, будет обсуждаться украинский вопрос.

Андрей Гетьман, журналист-международник (Украина):

Пусть лучше говорят дипломаты, лидеры государств, чем армии.



На его Родине громче сегодня как раз-таки отголоски пуль и снарядов, чем разговор в дипломатических тонах. Журналист-международник Андрей Гетьман в Беларусь приехал не только с профессиональным ожиданием договоренностей и заявлений, но и надеждой, что завтрашняя встреча повлияет на будущее его родных и его страны.

Андрей Гетьман, журналист-международник (Украина):

То, что встречаются все стороны, заинтересованные в стабилизации ситуации, чтобы войны не было на востоке Украины, — это большой плюс. Важно, что встреча проходит в Беларуси, которая прекрасно понимает, что происходит в Украине, и опять же есть Союзное государство России и Беларуси, то есть, это страна, которая прекрасно понимает, что происходит.

Более 300 журналистов из 60 стран мира будут освещать встречу 26 августа глав Беларуси, России, Украины, Казахстана и представителей Евросоюза в Минске. Минские гостиницы уже с утра 25 августа напоминали масштабные пресс-центры. Съемочные группы некоторых телеканалов по численности и вовсе можно было спутать с группами туристическими.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации — пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

МИДом аккредитованы представители всех зарубежных СМИ, обратившихся к нам накануне переговоров 26 августа. Это представители австрийских, британских, германских, американских, польских, японских, китайских, финских, французских СМИ.

Свою пресс-аккредитацию на грядущую встречу получил и Шинсаку Мано. Журналист одной из старейших газет Японии надеется, что 26 августа сможет рассказать читателям о важных решениях для новейшей истории.

Шинсаку Мано, журналист (Япония):

Большинство японцев хотели бы знать, какая будет дальше ситуация на Украине. Завтра это первый шаг будет. Президент Беларуси думал и работал, чтобы это встреча была в Минске, потому что Беларусь — это сестра, как России, так и Украины.

То, что Беларусь может вовремя подставить братское плечо, по опыту своей страны знает журналист из Сербии. Во время бомбардировок еще Югославии, 15 лет назад, Александр Лукашенко прилетал в Белград. Репортер Петер Гайич тогда еще не начал свою карьеру, но, вспоминая те события, надеется: Беларусь сможет стать нейтральной переговорной площадкой.

Петер Гайич, журналист (Сербия):

Я верю, что Беларусь — лучший медиатор, потому что в вашей стране прекрасно знают специфику региона, политику как России, так и Украины. Я думаю, что абсолютно естественно, что Минск играет эту роль.

Журналисты, как правило, стараются увидеть суть в мелочах и деталях.

Часы, прозрачная призма событий — для репортеров буквально все имеет значение. И, возможно, кто-то из нескольких сотен представителей СМИ усмотрит свой знак и в резко изменившейся в Минске погоде. По крайней мере, дождь из новостей нам наверняка гарантирован, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.