Президент Украины Петр Порошенко распустил Верховную раду

Новости Украины. Указ о досрочном прекращении полномочий украинского парламента появился на сайте главы государства 25 августа вечером. Новые выборы назначены на 26 октября, сообщили в программе Новости «24 часа». Срок, в течение которого в парламенте могли создать новую коалицию депутатских фракций после распада предыдущей, истек в воскресенье, 24 августа 2014 года. Таким образом, президент Украины Петр Порошенко получил право объявить о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VII созыва.

Выборы нового парламента состоятся 26 октября 2014 года. В то же время депутаты будут работать до избрания нового парламента. Действующий состав парламента исполняет свои полномочия до тех пор, пока новоизбранная Верховная Рада следующего созыва не приступит к работе. Главное, что им нужно сделать – уже в сентябре ратифицировать Соглашение об ассоциации с ЕС, считает Порошенко.

На заседании парламента 24 июля распалась коалиция депутатских фракций «Европейский выбор» по инициативе фракции «УДАР», вслед за которой коалицию покинули фракция ВО «Свобода», депутатская группа «Экономическое развитие» и ряд внефракционных депутатов. В этот же день председатель Верховной Рады Александр Турчинов официально объявил о прекращении существования коалиции. После этого в парламенте не была создана новая коалиция.

Согласно Конституции Украины, президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если на протяжении месяца после прекращения деятельности коалиции депутатских фракций парламенте не была сформирована новая. Такое решение президент принимает после консультаций с председателем парламента, его заместителями и руководителями депутатских фракций. Как сообщалось, такие консультации Порошенко провел в пятницу, 22 августа.

Основной закон предусматривает, что выборы в Верховную Раду назначаются президентом и проводятся в период 60-дней с дня публикации решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Таким образом, выборы в Верховную Раду могут состояться до конца октября.