Александр Лукашенко: Кредитные ресурсы должны идти исключительно на окупаемые проекты

Новости Беларуси. Кредитные ресурсы должны идти исключительно на окупаемые проекты. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу использования китайских займов.

В последние годы сотрудничество с Китаем вышло на стратегический уровень. У Беларуси и КНР множество совместных проектов: в энергетике, промышленности, строительстве, транспортной сфере. О предоставлении китайских кредитных ресурсов на модернизацию экономики в свое время договорились на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Беларусь постоянно поддерживала дипконтакты с Поднебесной. Но лет пять-семь назад начался настоящий «бум» белорусско-китайских проектов. В политике у стран не было никаких разногласий, поэтому неудивительно, что лидеры двух государств пришли к единой мысли — развивать экономику.

Начиная с 2005 года товарооборот растет — был 800 миллионов долларов. Сегодня около трех миллиардов. Китай стал активно инвестировать в Беларусь. Совместные проекты начали появляться в самых разных сферах — от телекоммуникаций до энергетики. Одной из первых ласточек в 2008 году стал проект по выпуску бытовой техники на базе «Горизонта». Наладили производство белорусско-китайских микроволновок.

Ю Баофэн, генеральный директор СООО «Мидеа-Горизонт»:

Это современное эффективное производство. Эффективность повысилась почти наполовину, а себестоимость продукции, наоборот, понизилась. Мы смогли выйти на прибыль в $500 000 в этом году.

В целом сумма поступлений из КНР – около 18 миллиардов долларов под разные процентные ставки.

Из них наиболее выгодны для нас — 2 миллиарда долларов льготных средств. Александр Лукашенко считает, что пора провести ревизию инвестпроектов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хотелось бы услышать, прежде всего, как осваиваются эти кредиты, сколько кредитов мы уже из этой суммы получили, взяли, какие проекты мы реализовываем и так далее. У нас есть на хорошие остатки кредитных ресурсов, которые не использованы, под 2-3% годовых, в том числе и Китайской Народной Республики. Хотелось бы знать, куда первоначально мы готовы направить эти кредитные ресурсы. Естественно, что направлять надо исключительно в окупаемые проекты. И чем раньше они окупятся, тем лучше. Деньги все возвратные. Часть кредитов мы, как я уже сказал, использовали на модернизацию объектов в энергетической, транспортной сферах. Я хотел бы услышать, каково ваше мнение, объективное мнение, как работают эти предприятия.

Глава государства ставит вопрос перед правительством и контролерами — насколько эффективно используются заемные средства китайских партнеров. В принципе, кредиты эти выгодные — в большинстве своем на 15-20 лет с отсрочкой первого платежа. Под 2-3 или чуть больше процента годовых. «Работать» такие деньги в экономике должны с хорошей отдачей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Самое страшное, если мы модернизируем производство, а затем, получив продукцию, мы не будем знать, куда девать продукцию. Тогда станет вопрос, зачем мы брали кредиты, зачем мы производили эту продукцию и кто будет возвращать эти кредиты, если продукция не будет находить сбыта? Это сродни преступлению. Первый преступник будет министр. Зачем брал деньги, кредиты, производил продукцию, которая не находит сбыта. Если это так. Хотелось бы хотя бы в общих чертах услышать, как работают предприятия, которые мы модернизировали за счет кредитных ресурсов.

Масштабные проекты осуществляются по модернизации энергетики. С 2008 года было заключено 6 контрактов китайскими компаниями с Минэнерго. Вот только один пример. Строительство новой парогазовой установки на ТЭЦ-5. Вложено более 260 миллионов евро. Специалисты китайской национальной корпорации возвели новый энергоблок «под ключ». В итоге мощности ТЭЦ возросли вдвое.

Валерий Дегтярев, главный инженер Минской ТЭЦ-5:

Конечно, выгодно. Наш начали погашать кредит, когда ввели блок в эксплуатацию, то есть мы включили сеть. Прошло 72 часа, китайские специалисты ушли, пришли наши — блок стал наш. С этого момента мы начали получать выгоду — дешевую электроэнергию. Конечно, выгодно в этом случае погашение кредита. Это более современное оборудование, иные компоновки, технические решения.

Лэй Чжунфу, директор Дирекции Китайской национальной корпорации:

Мне понравилось работать с белорусскими специалистами, ваши сотрудники очень квалифицированные, быстро осваивают новые технологии. Также была поддержка на правительственном уровне, сразу чувствовалось что у Беларуси и Китая дружеские отношения.

В 2014 году завершилось строительство нового энергоблока на Березовской ГРЭС. На финише работы на ГРЭС Лукомльской. Только энергетикой дело не ограничивается. В качестве успешного примера работы китайских инвестиций в Беларуси — «Белджи». Первая партия автомобилей Geely сошла с конвейера. В планах предприятия — рынки Таможенной тройки и СНГ. Идет строительство в Минске микрорайона Лебяжий и гостиницы «Пекин». И это только верхушка айсберга. Кредитный портфель тяжелый. Совместные проекты должны в итоге быть выгодны и белорусам, и китайцам.