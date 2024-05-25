Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Узурпация власти по-украински. Срок полномочий Зеленского истек, но уходить он не собирается.
Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Запад при любых условиях будет поддерживать Зеленского. Этот тот таран против России, Беларуси в том числе, который они используют для достижения своих политических стратегических целей.
Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат Бундестага 19 созыва:
Кто же его сейчас отпустит? Столько денег вложено, такой откормленный получился кабанчик.
Маттео Газзини, депутат Европейского парламента от Италии:
Наличие в стране свободных выборов является важным критерием.
Все, кто подвергает сомнению легитимность президента Зеленского, это враги Украины.
Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса:
Он, наверное, понимает, что он сакральная жертва. У него уже лоб помазан зеленкой.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 26 мая, в 22:00.