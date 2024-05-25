Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Узурпация власти по-украински. Срок полномочий Зеленского истек, но уходить он не собирается.

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Запад при любых условиях будет поддерживать Зеленского. Этот тот таран против России, Беларуси в том числе, который они используют для достижения своих политических стратегических целей.

Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат Бундестага 19 созыва:

Кто же его сейчас отпустит? Столько денег вложено, такой откормленный получился кабанчик.

Маттео Газзини, депутат Европейского парламента от Италии:

Наличие в стране свободных выборов является важным критерием.

Все, кто подвергает сомнению легитимность президента Зеленского, это враги Украины.