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Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

25 мая 2024 14:17
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Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Узурпация власти по-украински. Срок полномочий Зеленского истек, но уходить он не собирается.

Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-4

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Запад при любых условиях будет поддерживать Зеленского. Этот тот таран против России, Беларуси в том числе, который они используют для достижения своих политических стратегических целей.

Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-7

Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат Бундестага 19 созыва:
Кто же его сейчас отпустит? Столько денег вложено, такой откормленный получился кабанчик.

Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-10

Маттео Газзини, депутат Европейского парламента от Италии:
Наличие в стране свободных выборов является важным критерием.

Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-13

Все, кто подвергает сомнению легитимность президента Зеленского, это враги Украины.

Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»-16

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса:
Он, наверное, понимает, что он сакральная жертва. У него уже лоб помазан зеленкой.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 26 мая, в 22:00.

# Международная политика

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