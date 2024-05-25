Лукашенко: многополярный мир будет, и эти безумцы приближают его своими действиями!

Беларусь и Россия сворачивать с пути создания справедливого многополярного мира не намерены. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он будет, этот многополярный мир. И эти безумцы приближают этот многополярный мир этими своими действиями. Кому это нравится? Не нравилось – украли деньги, в данном случае у России и не только, схватили, судно какое-то арестовали, танкер забрали, товар забрали… Все позволено – сильные… Я не мистик, но придет время – за это они ответят сполна. Они там за океаном не укроются.

Читайте также:

Путин пригласил Лукашенко посетить с визитом Россию

Лукашенко – Путину: люди говорят – хорошо, что мы союзники, близкие, родные государства

Лукашенко: Беларусь готова продолжить работу с российскими компаниями в сфере атомной энергетики