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Лукашенко: многополярный мир будет, и эти безумцы приближают его своими действиями!

25 мая 2024 16:34
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Беларусь и Россия сворачивать с пути создания справедливого многополярного мира не намерены. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: многополярный мир будет, и эти безумцы приближают его своими действиями!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он будет, этот многополярный мир. И эти безумцы приближают этот многополярный мир этими своими действиями. Кому это нравится? Не нравилось украли деньги, в данном случае у России и не только, схватили, судно какое-то арестовали, танкер забрали, товар забрали… Все позволено – сильные… Я не мистик, но придет время – за это они ответят сполна. Они там за океаном не укроются.

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# Международная политика # Александр Лукашенко

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