Пока в Минске устанавливают новые и пытаются поддерживать старые контакты, Владимир Зеленский теряет контакт даже с теми, кто, казалось, будет всегда на проводе. На днях он усердно пытался дозвониться до лидеров других стран и уговорить их приехать в Швейцарию на саммит по Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом ему помогал президент Финляндии, о чем Александр Стубб поделился с журналистами. Да уж, быть на подхвате у Зеленского – серьезную миссию возложили на Хельсинки – ничего не скажешь, но как бы то ни было, уговорить им удалось далеко не всех.

Первым слился Джо Байден. Как сообщает Bloomberg, вместо встречи с Зеленским президент США отправится покорять Голливуд, в смысле агитировать местных жителей голосовать за него. А кампанию Байдену составят Джордж Клуни и Джулия Робертс. Все, Зеленский больше не американский любимый актер. Но, кажется, даже больше сожалений вызвал отказ Китая. Как пишет Politico, глава МИД КНР вместо мирного саммита по Украине отравится на саммит БРИКС, где будет участвовать и Россия. Такого Зеленский, видимо, не ожидал. Хотя странно, конечно. Си Цзиньпин совсем недавно достаточно четко дал понять, что без Москвы и Пекину в Швейцарии делать нечего. Но что еще обиднее, так это холодный ответ глобального Юга. Президент Бразилии и президент ЮАР также останутся дома. Хотя ставка была именно на страны этого региона, что обеспечило бы широкое международное участие и повысило статус швейцарской встречи. Но, судя по всему, этому не суждено сбыться. А Москву не пригласили, потому что цель этой конференции – с Россией бороться, сформировать большую коалицию против нее, а не выработать действительно рабочие инструменты для завершения конфликта.

Конечно, Зеленский не бросает попыток уговорить хоть кого, хоть на что-то, но все это далеко от реалий. Да и сегодня другой вопрос на повестке – легитимность украинской власти. У Зеленского срок полномочий истек еще в начале недели, но уступать кресло он не спешит. Военное положение все оправдает? Так или иначе уже несколько месяцев на тему легитимности президента Украины идут споры. Юристы и политологи ломают головы. Так кто же прав? Одни говорят, что конституционные права граждан Украины не обеспечены, а режим Зеленского считается неконституционным. Другие уверены, что все эти дискуссии – впустую потраченное время, поскольку закон о военном положение запрещает любые выборы. Точку в этих спорах мог бы поставить Конституционный суд, но, судя по всему, нынешние украинские власти к нему не обращались. Ну или общественности об этом по крайней мере ничего неизвестно. А, возможно, есть опасения, что решение вынесут не в пользу Зеленского. Глубокая демократия – так опишет ситуацию белорусский лидер. И, с другой стороны, разве в Украине президент еще что-то решает?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни нынешний президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украина, перед народом Украины, эти вопросы решать президенты не будут. Вы знаете, кто будет решать. За океаном многое уже решено, что не решено, они решат потом. Свидетельства тому привел Президент России только что. Когда приехал неизвестно кто, непонятно кто, приказал, перечеркнули те договоренности, которые нелегко дались и были положены на бумагу и парафированы, – вот и результат. Я глубоко анализировал для себя эти проблемы с полномочиями Владимира Александровича, а сейчас я понял, что это все бесполезно. Что касается реальной силы в Украине, вы знаете хорошо Украину, общество до специальной военной операции и сейчас. Там больше этих сил, и каждый мнит себя героем. Опять же, там демократия. Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести ее по-новому на войну и против войны достаточно. Ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит. Так кем сейчас Зеленский приходится Украине, что по этому поводу думает Москва и как этот нерешенный вопрос может повлиять на ситуацию на фронте? Разбирались наши корреспонденты. Вот и сказочке конец. Зеленский – экс-президент Украины. Срок его полномочий истек 20 мая. На неделе принять присягу должен был новый украинский лидер. Но в Киеве решили выборы не проводить, объяснив это военным положением.

Владимир Зеленский:

Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. Эти манипуляции Киева – лишь способ потянуть время, уверены эксперты. Ведь Зеленский не хочет потерять власть, а других вариантов удержаться нет.

Виктор Степаненко, научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины:

Эта ситуация является своего рода, я бы сказал, социальной, может быть, политической фрустрацией, потому что у людей нет должного гражданского шанса повлиять на власть. По большому счету Штатам все равно, кем руководить и кому отдавать приказы. Не будет Зеленского – будет Залужный или кто-то другой. Система продолжит работать и без бывшего квнщика.