«Ротацию я воспринимаю как очередную ступень своего профессионального роста». Рассказываем про кадровые перестановки в СК

Новости Беларуси. Ротация как действенный механизм для повышения эффективности. Перестановки в руководстве управлений Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документ принят в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений, а также реализации антикоррупционной политики в стране. Все специалисты, получившие новые должности, опытные профессионалы. Уже в ближайшее время они приступят к исполнению своих обязанностей. Екатерина Жилянина подробнее.

Вся учебная и трудовая деятельность Андрея Лиса связана с милицией. Окончил Академию МВД, карьеру в Следственном комитете начал у себя на родине в Клецком районе. В июле 2016-го возглавил СК Могилевской области. После работы в столице, признается, было нелегко, но коллектив поддержал и работа наладилась быстро. За эти годы подразделение раскрыло ряд громких преступлений прошлых лет, проделало большую работу по борьбе с экономическими преступниками и производственной гибелью и травматизмом.

Андрей Лис – один из офицеров, назначенных 31 октября на новую должность.

Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета по Минской области:

Свою ротацию я воспринимаю как очередную ступень своего профессионального роста. Для меня это большая честь и большая ответственность. В целом для структуры в чем польза: это все-таки позволяет людям прийти к свежим взглядам. В руководстве управлений Следственного комитета в областях и Минске проведена ротация. Указ об этом подписал глава государства.

В соответствии с документом Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области (он занимал пост начальника управления Следственного комитета по Минску).

Столичное же управление возглавит Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области.

На этот освободившийся пост назначен Сергей Удовиков.

Управление по Витебской области возглавит Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области.

Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области, прежде он возглавлял управление по Витебской области. Такая практика не нова для правоохранительных органов. Следственный комитет постоянно ведет кадровую работу. Иван Носкевич: «Наши кадровые решения являются возможностью идти в ногу со временем» Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что кадровая работа – один из важнейших элементов государственной политики. Вот почему кадровый реестр и резерв руководителей под постоянным контролем Администрации.