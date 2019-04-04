Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»

Новости Беларуси. Президент 4 апреля принял кадровые решения. Глава государства назначил на должность вице-премьера Владимира Дворника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого он работал на разных должностях в сельском хозяйстве, а последние 9 лет возглавлял Гомельскую область. Этот опыт станет полезным при работе в правительстве. В Совете министров бывший губернатор будет курировать вопросы в основном сельского хозяйства. Для нашей страны это стратегическое направление с большим экспортным потенциалом. Наши продукты поставляют в десятки стран, а в сельском хозяйстве работает примерно четверть белорусов. В развитие этой сферы вложены немалые государственные средства. В сельском хозяйстве используются самые передовые технологии, поэтому отрасль должна работать с максимальной отдачей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Андреевич Дворник достаточно опытный человек, прошел хорошую школу. Не только областного уровня, что очень важно для любого, кто идет работать в правительство, тем более одним из руководителей правительства. Это очень важно: вы прошли хорошую школу сельского хозяйства. И шишки набивали там, и падали, и поднимались – все у вас было, а это неоценимый опыт, который пригодится на работе вице-премьером правительства. Поэтому я еще раз подтверждаю свое намерение назначить вас вице-премьером, который будет курировать сельское хозяйство, охрану окружающей среды, лес. То есть то, с чем вы постоянно сталкивались в своей работе.

Не стану скрывать: конечно же, не я придумал практику ротации. На одном месте человек когда находится, я не хочу подозревать ни в чем (что он обрастает друзьями, нехорошими связями), но ему со временем просто надоедает. Поэтому в свое время принцип ротации был краеугольным камнем работы с кадрами, и в советские времена. Может, так не называют на Западе эти вопросы, но думающий руководитель на Западе и страны, где более-менее стабильно в кадровом отношении, проводят ротацию. Поэтому главе Администрации поставлена задача вносить предложения по ротации кадров – то, что мы делаем в правоохранительных органах, недавно в МВД в очередной раз произошла ротация. Люди должны как-то двигаться и по вертикали, и по горизонтали.