Прямой эфир

Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»

04 апреля 2019 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент 4 апреля принял кадровые решения. Глава государства назначил на должность вице-премьера Владимира Дворника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого он работал на разных должностях в сельском хозяйстве, а последние 9 лет возглавлял Гомельскую область. Этот опыт станет полезным при работе в правительстве. В Совете министров бывший губернатор будет курировать вопросы в основном сельского хозяйства.

Для нашей страны это стратегическое направление с большим экспортным потенциалом. Наши продукты поставляют в десятки стран, а в сельском хозяйстве работает примерно четверть белорусов. В развитие этой сферы вложены немалые государственные средства. В сельском хозяйстве используются самые передовые технологии, поэтому отрасль должна работать с максимальной отдачей.

Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Андреевич Дворник достаточно опытный человек, прошел хорошую школу. Не только областного уровня, что очень важно для любого, кто идет работать в правительство, тем более одним из руководителей правительства.

Это очень важно: вы прошли хорошую школу сельского хозяйства. И шишки набивали там, и падали, и поднимались – все у вас было, а это неоценимый опыт, который пригодится на работе вице-премьером правительства. Поэтому я еще раз подтверждаю свое намерение назначить вас вице-премьером, который будет курировать сельское хозяйство, охрану окружающей среды, лес. То есть то, с чем вы постоянно сталкивались в своей работе.

Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»-4

Не стану скрывать: конечно же, не я придумал практику ротации. На одном месте человек когда находится, я не хочу подозревать ни в чем (что он обрастает друзьями, нехорошими связями), но ему со временем просто надоедает. Поэтому в свое время принцип ротации был краеугольным камнем работы с кадрами, и в советские времена. Может, так не называют на Западе эти вопросы, но думающий руководитель на Западе и страны, где более-менее стабильно в кадровом отношении, проводят ротацию.

Поэтому главе Администрации поставлена задача вносить предложения по ротации кадров – то, что мы делаем в правоохранительных органах, недавно в МВД в очередной раз произошла ротация. Люди должны как-то двигаться и по вертикали, и по горизонтали.

Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»-7

Думаю, что такое время пришло и для губернатора Гомельской области. Вы знаете мое отношение к гомельчанам и к Гомельской области. Оно всегда было не просто уважительное, с большой любовью отношусь к гомельским людям. Потому что в свое время и пострадали они прилично, и выкарабкались мы вместе из этой беды. И Гомельская область уже не та, что была – хотя не без проблем, это естественно. Я думаю, что мы найдем достойную замену на должность губернатора Гомельской области.

Александр Лукашенко, назначая Владимира Дворника на должность вице-премьера: «Вы прошли хорошую школу сельского хозяйства»-10

Кадровые перестановки в правительстве, в областной и районной вертикали связаны с итогами рабочей поездки Президента в Могилевскую область.

Александр Лукашенко: Я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак

После посещения агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе Александр Лукашенко раскритиковал работу местных чиновников и некоторых руководителей республиканского уровня, а также поручил провести комплексный анализ состояния дел в сельском хозяйстве.

В отношении должностных лиц «Амкодор-Шклов» и «Купаловское» возбудили уголовное дело

Леонид Заяц и Михаил Русый вступили в новые должности в Могилёвской области

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Владимир Дворник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александра Титка представили коллективу Шкловского райисполкома
03 апреля 2019 19:13

Александра Титка представили коллективу Шкловского райисполкома

«Уникальный человек, между прочим»: гендиректор радиостанции «Говорит Москва» о Президенте Беларуси
03 апреля 2019 18:41

«Уникальный человек, между прочим»: гендиректор радиостанции «Говорит Москва» о Президенте Беларуси

Генсек ЦЕИ: организация заинтересована в финансировании самых разных проектов в Беларуси
03 апреля 2019 11:25

Генсек ЦЕИ: организация заинтересована в финансировании самых разных проектов в Беларуси