«Ротация кадров – наша насущная повседневная деятельность». Президент сменил руководство СК в областях и Минске

Новости Беларуси. В руководстве управлений Следственного комитета в областях и Минске проведена ротация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В руководстве управлений Следственного комитета в областях и Минске проведена ротация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко. Документ принят в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране.
Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. Он занимал должность начальника управления Следственного комитета по Минску.
Столичное управление возглавит Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области. На этот освободившийся пост назначен Сергей Удовиков.
Ротация проведена и в других региональных управлениях Следственного комитета. Управление по Витебской области возглавит Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области.
Начальником управления Следственного комитета по Минской области стал Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области.
Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Принцип ротации руководящих кадров, определенный главой государства, является наиболее действенным механизмом для предотвращения возможных коррупционных рисков, а также для повышения деятельности руководителей и улучшения их профессионального уровня.
Ранее глава государства озвучил, что власть не должна быть застывшей во времени. Мы этот посыл воспринимаем как необходимость того, что ротация кадров – наша насущная повседневная деятельность. Жизнь не стоит на месте, мы видим, с какой скоростью трансформируется наше общество, наши реалии, поэтому пытаемся идти в ногу со временем. Наши кадровые решения являются возможностью идти в ногу со временем.
Ротация имеет не только горизонтальную, но и вертикальную составляющую. Руководство Следственного комитета постоянно занимается кадровой работой. Все специалисты, получившие новые должности, – опытные и профессиональные кадры. В ближайшее время они приступят к исполнению обязанностей в новых должностях.