«Ротация кадров – наша насущная повседневная деятельность». Президент сменил руководство СК в областях и Минске

Новости Беларуси. В руководстве управлений Следственного комитета в областях и Минске проведена ротация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко. Документ принят в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране.

Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. Он занимал должность начальника управления Следственного комитета по Минску.

Столичное управление возглавит Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области. На этот освободившийся пост назначен Сергей Удовиков.

Ротация проведена и в других региональных управлениях Следственного комитета. Управление по Витебской области возглавит Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области.

Начальником управления Следственного комитета по Минской области стал Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области.

Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.