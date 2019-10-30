Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч членов Федерации профсоюзов Беларуси

Новости Беларуси. Наблюдать за выборами депутатов планируют до 10 тысяч представителей Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифру во время встречи с профсоюзным активом Гомельской области озвучил руководитель объединения Михаил Орда. По его словам, по всей стране сейчас развернулась масштабная обучающая кампания.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Национальный наблюдатель – так вот по законодательству избирательному называется – должен знать свои права обязанности. Он не должен там ради галочки находиться, он должен активно работать. Должен сегодня видеть все процессы для того, чтобы тоже свою точку зрения мог заявить о том, как проходят или как прошли выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Татьяна Бурнышева, председатель Буда-Кошелевского районного объединения профсоюзов:

На каждом избирательном участке должен быть профессионал своего дела. То есть смотреть, отстаивать законность проведения выборов, открытость проведения выборов. Поэтому учеба проводится перед тем, как каждого кандидата выдвинуть наблюдателем на каждый избирательный участок.