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Ермошина о ходе парламентской кампании: некоторые политики излишне широко трактуют демократические нормы закона

31 октября 2019 11:40
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Новости Беларуси. Возможности вести агитацию на нынешних выборах в Беларуси весьма либеральные, и некоторые политики излишне широко их трактуют. Такое мнение озвучили в ЦИК,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ермошина о ходе парламентской кампании: некоторые политики излишне широко трактуют демократические нормы закона-1

Известно, что избирательными комиссиями приняты 8 решений об отмене регистрации кандидатов, еще 21 претендент покинул предвыборную гонку добровольно. Это стало известно после заседания, посвященного рассмотрению жалобы на решение избирательной комиссии.

Ермошина о ходе парламентской кампании: некоторые политики излишне широко трактуют демократические нормы закона-4

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Нам даны очень большие возможности на этих выборах: проводить и устраивать пикеты практически во всех местах наших городов.

Ермошина о ходе парламентской кампании: некоторые политики излишне широко трактуют демократические нормы закона-7

Тем не менее некоторые политики излишне широко трактуют достаточно либеральные демократические нормы закона и приезжают проводить пикеты, например, на территории других городов, где не избираются зарегистрированные кандидаты в депутаты. Это попытка некоторых оппозиционных партий максимально охватить своей политической деятельностью регионы страны. Таких фактов уже 11.

Ермошина о ходе парламентской кампании: некоторые политики излишне широко трактуют демократические нормы закона-10

Порядка 66 % кандидатов уже открыли свои счета по образованию избирательных фондов. По мнению Центризбиркома, это говорит о намерении идти до конца. На данный момент в кампании участвует 531 кандидат. Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.

# Избирательная кампания в парламент # Лидия Ермошина # Фотофакт

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