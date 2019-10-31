Ермошина о ходе парламентской кампании: некоторые политики излишне широко трактуют демократические нормы закона

Новости Беларуси. Возможности вести агитацию на нынешних выборах в Беларуси весьма либеральные, и некоторые политики излишне широко их трактуют. Такое мнение озвучили в ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что избирательными комиссиями приняты 8 решений об отмене регистрации кандидатов, еще 21 претендент покинул предвыборную гонку добровольно. Это стало известно после заседания, посвященного рассмотрению жалобы на решение избирательной комиссии.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Нам даны очень большие возможности на этих выборах: проводить и устраивать пикеты практически во всех местах наших городов.

Тем не менее некоторые политики излишне широко трактуют достаточно либеральные демократические нормы закона и приезжают проводить пикеты, например, на территории других городов, где не избираются зарегистрированные кандидаты в депутаты. Это попытка некоторых оппозиционных партий максимально охватить своей политической деятельностью регионы страны. Таких фактов уже 11.