Россия в 2014 году поставит в Беларусь 4 дивизиона С-300, а к 2015 году планирует разместить авиаполк с истребителями

Новости Беларуси. Белорусско-российские стратегические учения не направлены против Запада. Об этом заявил 23 апреля президент Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Стороны обсудили вопросы взаимоотношений в военной сфере, расширения военно-технического взаимодействия и подготовки к совместным тренировкам вооруженных сил. Сотрудничество в военной сфере носит стратегический характер и играет определяющую роль в системе обеспечения безопасности Беларуси и России.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы пытаемся подготовить Вооруженные Силы к защите нашего отечества, наших общих интересов. Земли у нас хватает. И в России, и в Беларуси. Мы на чужое не претендуем. Но и своего не отдадим. Это не мы придумали, это хороший такой традиционный тезис. И мы стараемся в Беларуси действовать в этом ключе.

С военными России у нас вообще нет никаких проблем. Это образец отношений ведомств в рамках Союзного государства. И если мы готовим наши Вооруженные Силы, наши силы безопасности к обороне наших совместных интересов, будем говорить так, нашей земли, то мы должны проводить соответствующие мероприятия, в том числе и на учениях.

Я не понимаю, почему так Запад настороженно реагирует на очередные наши учения. Это же не первые учения. И они носят исключительно такой даже не оборонительный характер, мы учим людей, а просто притираемся друг к другу там, где это нужно. Появились новые люди, мы проверяем систему, которая давно отлажена.

Она ни в коем случае не направлена ни против поляков, ни прибалтов, ни против НАТО вообще. Но, конечно, они должны понимать, что, если они попытаются как-то нехорошо посмотреть в нашу сторону, мы будем тоже так же реагировать.

Поэтому, откровенно хочу сказать, что наша встреча – это встреча давних соратников, которые имеют общие интересы.

Беларусь будет всегда привержена той политике, которую мы декларируем публично. У нас нет политики «двойного дна». Мы всегда будем едины в действиях, особенно системы обороны и безопасности, всегда будем действовать в одном ключе, что и наша братская Россия.

Беларусь и Россия реализуют совместную программу развития региональной системы противовоздушной обороны. В свое время также была создана региональная группировка войск двух стран. Подготовка этих сил – одно из главных направлений обеспечения обороноспособности Беларуси и России.

Проводимые учения позволяют проверять готовность к реагированию на современные вызовы и укреплять позиции союзного государства как гаранта военной безопасности в Восточноевропейском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шойгу рассказал о некоторых перспективных направлениях развития белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации:

В 2014 году Россия по Вашей договоренности с Владимиром Владимировичем Путиным поставит 4 дивизиона С-300 для защиты воздушного пространства. Более того, мы приступили к рассмотрению плана по созданию здесь российской авиационной базы с самолетами-истребителями. Надеемся, что в 2015 году здесь уже появится авиационный полк, который будет служить на благо безопасности наших государств. В 2013 году мы приступим к созданию, и, надеюсь, что создадим авиационную комендатуру здесь и поставим первое дежурное звено боевых истребителей.

На совместной коллегии главы военных ведомств подвели итоги, определили пути решения организационных вопросов взаимодействия в военной сфере. Речь шла в том числе о функционировании региональной группировки войск, взаимодействии в области химической, радиационной и биологической защиты. Стороны также обсудили детали предстоящих учений.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

За годы нашего двустороннего сотрудничества достигнуты значительные результаты. В первую очередь, это развитие и совершенствование региональной группировки войск. Продолжается совершенствование объединенных военных систем связи, радиоэлектронной борьбы. В сентябре текущего года спланировано проведение совместного стратегического учения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2013». Другим важным шагом укрепления оборонного потенциала Союзного государства является создание и функционирование единой региональной системы противовоздушной обороны наших стран. Согласован перечень частей, выделяемых в состав единой региональной группировки противовоздушной обороны. Находится на рассмотрении Президента Республики Беларусь решение о назначении командующего данной группировки. Динамично развивается сотрудничество в военно-технической области.

Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации:

Российская сторона высоко оценивает достигнутый уровень отношений наших военных ведомств и вклад Республики Беларусь в развитие оборонной составляющей Союзного государства. Существующая международная обстановка диктует необходимость более тесной координации наших усилий, в военной, военно-политической и военно-технической областях. Исходя из этого, мы в тесном взаимодействии с нашими союзниками, последовательно укрепляем сотрудничество в рамках ОДКБ.