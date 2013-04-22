Владимир Потупчик назначен министром энергетики Беларуси, Евгений Воронов – гендиректором «Белэнерго»

Новости Беларуси. На прошлой неделе на совещании по вопросам развития энергетического комплекса страны президент раскритиковал работу отрасли. Ее модернизация началась одной из первых, вложено порядка 7 млрд долларов. Снизился износ оборудования, однако отдача не соответствует вложенным средствам. К тому же выяснились факты срыва поставок оборудования. За провалы в работе портфелей лишились ряд руководителей ведомства. Навести порядок в энергетическом комплексе и продолжить его модернизацию теперь предстоит новому министру энергетики Владимиру Потупчику.

Александр Лукашенко, президент республики Беларусь:

Хочу предупредить Вас, что, придя в Министерство, катить по накатанной колее не получится. Там нужны очень серьезные преобразования. Без головотяпства, без наскоков. Там нужна вдумчивая, серьезная работа. Должен Вас также предупредить, что это я рассматриваю как первую Вашу значительную работу на государственной службе, потому что Министерство энергетики – это даже не должность вице-премьера или же заместителя председателя. Это большие должности, по статусу высокие. Но здесь конкретная работа, и Вы, наверное, это лучше меня как специалист понимаете, от которой зависит развитие всей экономики нашей страны.

К сожалению, те должностные лица, которые работали там, осуществляя полномочия, с ними не справились. Я об этом честно и откровенно сказал. Притом, некоторые воспринимают ситуацию, мои заявления, мою критику, мои действия в сфере энергетики сейчас, особенно по кадровым направлениям, как не только неудовлетворенность теми процессами, которые происходят, которые, конечно, для меня и для государства неприемлемы, но воспринимают как то, или пытаются навязать кому-то точку зрения, что у нас в энергетике ничего за последнее время не сделано. Сделано, и очень много. Но должно было быть еще больше. Сделано очень много, но, я бы сказал, вопреки той позиции, которую занимал министр и некоторые должностные лица.

И, потом, есть вещи, которые просто недопустимы. Это коррупционность и воровство. Для меня неприемлемо, если министр не контролирует расходование денежных средств, которые мы отпускаем на модернизацию этой отрасли. Это недопустимо.

Мы и дальше будем продолжать совершенствовать энергетику. Впереди проект огромной важности, который, в общем-то, поглощает все средства, которые мы выделили на модернизацию до сих пор, – это атомная станция. Поэтому мне нужны честные надежные люди, преданные государству. Поэтому накатанной колеи там быть не может. Там должна быть жестокая реформа. Посмотреть надо все буквально. Все от начала и до конца (что там происходит, какие там затраты), и немедленно очистить Минэнерго от непрофильных и ненужных затрат. Все это в тарифы идет и населению, и предприятиям, ложится на плечи тяжелым бременем.

Ранее Владимир Потупчик работал министром труда и социальной защиты, заместителем премьер-министра. Занимал должность заместителя председателя Совета Республики Национального собрания. Но энергетика для Владимира Николаевича – отрасль не новая. С ней связано образование и начало карьеры. Министр в свое время работал машинистом турбинного оборудования на Мозырской ТЭЦ.

Перед новым руководителем поставлена задача пересмотреть структуру и функции Министерства энергетики.

Александр Лукашенко:

Вопрос первый, главный для Вас – никакой ведомственности быть не должно, ни в коем случае. Мы должны подойти по-государственному. С момента подписания мной указа Вы становитесь не просто министром. Вы – человек Президента, Вы должны смотреть глазами Президента на эту отрасль. А моя задача Вам – немедленно очистить Министерство энергетики.

Второе направление. Минэнерго нужно привести в чувства, сократив его до предела. Его нужно оптимизировать полностью. Функции передать на места, прежде всего ему.

Министр и Министерство должны играть свою роль. В Минэнерго это значительная роль. На Вас висит это ответственность. А действовать должны в основном подчиненные. Вы возьмите на себя контроль, Вы возьмите на себя перспективные вопросы, вопросы модернизации. То есть Министерство должно заниматься крупными, да, осуществлять политику и заниматься крупными вещами, крупными направлениями. Но Вы будете отвечать за все. Но главное – смотрите как тратятся деньги.

Глава государства ждет от министра энергетики принципиального доклада о тарифах на тепло- и электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Честного доклада по поводу тарифов в энергетике. Вы мне должны сказать из чего они складываются. А если мы увидим (я уверен, они процентов на 30 там завышены из-за нашей безалаберности или еще какой-то бесхозяйственности, монополизма и так далее, значит и компенсация населения этих тарифов не 30, как я говорил, а 50%, половина фактически и так далее), мы все равно будет энергетику совершенствовать и модернизировать, мы все равно будем изыскивать средства. Но это должно быть прозрачно.

Вам придется этим заняться. Я очень серьезно буду следить за Вашей конкретной работой и за работой Министерства энергетики.

Новый руководитель и у предприятия «Белэнерго». На должность гендиректора согласован Евгений Воронов, который до этого возглавлял «Минскэнерго». От руководителей ждут эффективной работы стратегической для страны отрасли.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Придется немало потрудится для того, чтобы, прежде всего, повысить эффективность работы отрасли в целом. Нам очень важно, чтобы пришедшее на смену новое поколение технологического оборудования позволило нам значительно снизить себестоимость вырабатываемой электроэнергии, тепловой энергии. Эта энергия должна быть конкурентоспособной на нашем внутреннем рынке, в перспективе и экспортировать нашу энергию за пределы Республики Беларусь.

Новые лица и в дипломатическом корпусе. Президент 22 апреля назначил Романа Головченко послом Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. Это страна – стратегический партнер в Персидском заливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От дипломата ждут активной работы в освоении новых перспективных направлений сотрудничества с ОАЭ. Речь идет не только об инвестициях, но и о создании совместных предприятий.

Александр Лукашенко:

От Эмиратов у нас отдачи немного, хотя позиций у нас там достаточно. У нас политические хорошие отношения, у нас личностные отношения прекрасные, между нами и руководителями Объединенных Арабских Эмиратов. А экономического, финансового результата нет. Поэтому нам нужен своеобразный прорыв в этом направлении.

Это не только, как это расхоже сегодня судить «вот, Эмираты, другие государства залива – это богатые страны, у них много денег, надо воспользоваться этим и привлечь их инвестиции в нашу страну». Это абсолютно правильно, это надо делать. Надо искать другие направления. Надо создавать совместные предприятия. Эмираты сегодня создают свою индустрию. Правильно делают. Они диверсифицируют экономику, они не могут сидеть все время на нефтяной игле. И они строят суперсовременные предприятия. Надо воспользоваться этим. Где-то совместные производства создавать.

Вот, допустим, в одной из стран мы договаривались создать производство автобусов. Хороший вариант? Хороший. Деньги дают, у них есть рынок. Почему на это не пойти? То есть не надо традиционно смотреть на эти государства. Надо вовлекать их в совместную деятельность. И они к этому готовы. Кроме того, что они будут инвестировать и в нашу страну. Совместные производства могут быть здесь, но могут быть и там. Но они должны быть выгодны, объемны, ориентированы на определенные рынки.

Роман Головченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах:

Два основных направления. Первое – это привлечение сюда эмиратских инвестиций. Второе, с учетом того влияния, которое Эмираты имеют, как я уже говорил, и на Ближнем, и на Среднем Востоке, и в государствах Африки, в которых они в частности субсидируют продовольственные программы, программы развития сельского хозяйства, другие индустриальные проекты. Вот через них, через их связи входить на рынки близлежащих государств.

Андрей Швед освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитете и назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз. Свою деятельность новое ведомство начнет с 1 июля.

Владимира Потупчика 22 апреля представил коллективу глава Администрации Президента Андрей Кобяков.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Министр вам назначен человек очень принципиальный, собственно, как и требовал глава государства. И может кому-то показаться, что он как бы мягкий, но это большое заблуждение, я это знаю по работе с ним в Правительстве. К людям он относится очень доброжелательно и всегда участливо, но за дело спрашивает жестко.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Предстоит серьезно подумать над тем, как должна в будущем выглядеть структура управления отрасли в целом, место и роль самого Министерства. Надо четко разобраться с тем, чем должен заниматься концерн «Белэнерго», «Белтопгаз», областные энергоуправления. Одним словом, нам предстоит серьезная, кропотливая работа.