Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Мнения Интернет-пользователей

Новости Беларуси. Послание президента белорусскому народу и Национальному собранию – важное политическое событие. Его обсуждают не только в транспорте, в трудовых коллективах, но и в Интернете. Говорят, прежде всего, о средней зарплате в 500 долларов, о том, что справились с высокой инфляцией, успокоили валютный рынок.

Пользователь Анатоль:

Доклад президента серьезный. Да, не все получается, но делается много хорошего на зависть Западу.

Пользователь Гаврила:

Это не значит отсутствие проблем и неотложных задач, отсутствие бедных, больных и несчастных. Все в наших руках. Президент говорил все по делу. Он искренен и не пытается понравиться. Говорит как думает.

Стержневая идея для Беларуси – идея обновления – стала центром дискуссии в онлайн-пространстве. Ведь наши предприятия работают в жестких условиях глобальной конкуренции. Поэтому иного выбора, чем ускоренно обновлять экономику, просто нет.

Президент расставил акценты и объяснил смысл нашей модернизации. Это не раздача госактивов, то есть заводов, фабрик, приватизация, а приобретение нового качества экономики. Такую точку зрения поддерживают и Интернет-пользователи, сообщили в программе Новости «23 часа» на СТВ.

Пользователь Минчанин:

Мне понравилась центральная часть выступления. О приватизации все понятно, надо учитывать экономические интересы других стран, а главное наши нужно.

Пользователь Yuri Nasonov:

Вот и правильно! Свои предприятия необходимо сохранить, это выгодно стране.

Наряду с модернизацией экономики президент назвал информатизацию, поддержку молодежи и ее масштабное привлечение к государственному строительству в числе трех мощных национальных проектов, которые позволят обновить государство. О поддержке такой идеи молодые люди не только пишут на форумах, но и говорят вслух.

Жители Минска:

Хорошо, что нас президент поддерживает, молодежь. Это нас стимулирует, дает какие-то шансы нам на будущее.

Молодежь должна быть более развита в каких-то информационных сферах, должна уже принимать какие-то более ответственные решения для себя, для всей нашей Беларуси.

Я считаю, что это было бы очень полезно для нашего общества, потому что все-таки это экономия времени, развитие каких-то новых технологий.

Заработная плата должна быть заработана! С этим высказыванием главы государства согласны и посетили форумов. Ведь ее рост полностью зависит от каждого из нас. Если сумеем модернизировать предприятия и повысить производительность труда, выгодно продать продукцию, то наш труд будет и оплачен в больших размерах. И как результат – вырастут доходы бюджетников и размеры пенсий.

Такие подходы по душе и многим участникам Интернет-форумов.