Масштабные военные учения десантников Беларуси и России стартовали в Брестской области

Новости Беларуси. В Бресте стартовали масштабные военные учения. На полигоне встретились белорусские и российские десантники. Для участия в маневрах в нашу страну прибыл парашютно-десантный взвод Псковской дивизии ВДВ. На военных стартах белорусская сторона обеспечила россиян военной техникой, оружием и боеприпасами.

Подобные совместные тактические учения стали уже традиционными для белорусских и российских военных. Только в 2012 году псковские десантники дважды встречались с подразделениями спецопераций белорусских Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пташник, командир 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Выполнили ряд учебных вопросов в ходе первого этапа. Это прежде всего совершение марша (порядка 60 км), сопровождение реальной колонны (до 20 единиц), охрана объектов, охрана мостов и взаимодействие с авиацией.

В батальонных тактических учениях участвуют порядка 900 военнослужащих, 30 единиц бронетанковой техники, 100 автомобилей. Особенностью учений является то, что батальон выполняет действия совместно с российским подразделением, подразделением беспилотных летательных аппаратов, подразделения специального назначения и при поддержке авиации.