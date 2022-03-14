Беларусь и Россия усилят кооперацию в Союзном государстве на фоне санкций

Предметный разговор об укреплении торгово-экономических отношений Минск ведет и с Москвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 марта в российской столице прошли переговоры на уровне руководителей правительств двух стран.

Встреча Романа Головченко и Михаила Мишустина состоялась по поручению глав государств. 11 марта президенты договорились о ряде антисанкционных мер. На фоне западных санкций наши правительства решили углублять кооперацию в Союзном государстве и общими усилиями обеспечить дальнейший рост совместного товарооборота. Например, в 2021 году он вырос на треть, достигнув 38,5 миллиарда долларов.

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

Необходимо усилить интеграцию в Союзном государстве. Надежную основу для этого создают 28 союзных программ, утвержденных в ноябре прошлого года Высшим госсоветом. Они предусматривают создание единого экономического и социального пространства, глубокую кооперацию в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, цифровой экономике, транспортной отрасли и во многих других отраслях. Мы активно занимаемся сближением нашей регуляторики в налоговой, в таможенной сфере, в антимонопольном законодательстве. Формируем также общие правила работы в финансовой и банковских областях.