Вадим Елфимов: «Китаю глубоко наплевать на все прощальные инсинуации его невезучих врагов»

Авторский взгляд на происходящие события от международного эксперта Вадима Елфимова в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Истина в том, что Беларусь и Россия – вот настоящие союзники: во всем они поддерживают друг друга. А плечо им подставил Китай. Вот она – новая Большая тройка, которая поможет переформатировать монополярный, проамериканский и профашистский мир в нечто более мирное и справедливое. Поговорим подробнее о Китае. Тем более что о нем говорят сейчас даже в Украине. Той самой Украине, которая плюнула в руку помощи, протянутую ей два года назад Китаем. Той самой Украине, которая ограбила Китай, сначала заполучив от него миллиарды долларов за якобы приватизацию корпорации «Мотор Сич», а потом «национализировав» завод обратно. Соответствующий указ Зеленский подписал явно по указке – чувствуете связь «указ – указка» – все того же второго своего папика, после Коломойского, Джо Байдена.

Вадим Елфимов:

Китайцы очень обиделись и буквально вырвали назад все оставшиеся деньги из украинской экономики. Кстати, именно после этого еще активнее стал строиться наш белорусско-китайский «Великий камень». И знаете, какая теперь в Украине главная новость? Нет, не «капитуляция» России, а то, что «Китай отвернулся от России». За четыре дня с момента публикации этой брехни на каком-то украинском сайте брехня эта набрала почти полтора миллиона просмотров и треть миллиона перепостов. Друзья, не подскажете, а какое дело Украине, особенно в ее нынешнем положении, до того, отвернулся Китай от России или нет? Какая ей разница, что будет потом? Да еще с Китаем. Если кого это и волнует, так только американцев. Вот и ответ. Даже сейчас, свалившись в смертельное пике и видя, как неумолимо приближается к ним неласковая земля, украинские горе-политики или сбитые летчики плачут не о своей незавидной судьбе, а о том, как бы напоследок уязвить конкурентов Америки. Ваше последнее желание, паны украинские политики – «А чтоб Америке стало лучше!» Вот оно, почти святое, самозабвенное холуйство украинских нациков. Холуйство – это все, что от них останется.

Вадим Елфимов:

Между тем Китаю глубоко наплевать на все прощальные инсинуации его невезучих врагов. Для него ведь 24 февраля тоже наступил момент истины. И не только в смысле разделения между врагами и друзьями. То, что Беларусь и Россия – его надежные друзья, он знал давно. А еще и в отношении того, какую именно участь готовит ему Запад. Пекин на примере милитаризованной неонацистской Украины и ее воинственных планов по захвату России, в частности Крыма и Кубани, вполне может провести параллель с Тайванем и собой. И той же Америкой, которая, как тот пострел, везде поспела – вооружила и Украину, и Тайвань. Стало понятно, после России очередь наступит для Китая. Остаться в одиночку, без России и Беларуси – для Китая будет началом конца. И в Пекине это прекрасно понимают. И стали вместе с нами спина к спине у грота. Китайцы не были бы китайцами, если бы из этой ситуации не сделали правильных выводов. Например таких: министр иностранных дел КНР Ван И заявил: «Китай будет твердо защищать национальный суверенитет на фоне усиливающегося давления США и готов принять для этого все возможные меры». Какие именно? Догадайтесь, мол, сами. Хотя догадаться нетрудно, ибо ранее Китай решил ввести контрсанкции против США. Из-за продажи оружия Тайваню, и санкции будут распространяться на компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.