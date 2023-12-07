«Очень интересное решение». Головченко обозначил приоритеты сотрудничества с Вьетнамом

Минск и Ханой подписали программу сотрудничества на предстоящие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония состоялась после встречи премьер-министра Беларуси с председателем народного комитета вьетнамской столицы.

От белорусской стороны подпись под документом поставила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Программа предусматривает целый ряд направлений взаимной работы как в экономической, так и в гуманитарной сферах. Она должна вывести межрегиональное белорусско-вьетнамское сотрудничество на новый уровень. Основные приоритеты обозначены во время переговоров.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Беларусь занимает очень высокое место в международных рейтингах по экологичности городов и окружающей среды. Мы бы хотели предложить нашим друзьям из Ханоя присмотреться к белорусским предложениям по развитию системы переработки отходов. И не просто переработки, а извлечения вторичных ресурсов, из которых потом возможно выпускать новую продукцию. Это пластик. Очень интересное решение, которое мы бы хотели предложить, – проект по переработке шин.

Чан Ши Тхань, председатель народного комитета Ханоя:

Ваш визит важен для нас. Он создает условия для активизации торгово-экономических отношений между Беларусью и Вьетнамом. Хотя наше взаимодействие уже сейчас идет в разных сферах. Также Беларусь входит в Евразийский экономический союз. У нас подписано соглашение о свободной торговле с этим объединением.

Визит белорусской делегации во Вьетнам носит официальный характер. В дипломатическом протоколе дань уважения к традициям этой страны. Премьер-министр Беларуси возложил венки к памятнику Павшим героям за Родину и мавзолею первого президента Вьетнама. Также прошла презентация проекта строительства завода по производству молочной продукции из белорусского сырья. Она состоялась во время посещения нашей делегацией предприятия «МАЗ Азия» во Вьетнаме.