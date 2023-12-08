Беларусь и Вьетнам существенно нарастили товарооборот, но этого недостаточно – Головченко

Беларусь наращивает свое присутствие на рынках Азии. Сегодня, 8 декабря, в Ханое обсуждаются вопросы взаимодействия с Вьетнамом. В эти дни там работает правительственная делегация нашей страны. Утром состоялись переговоры премьер-министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз

За последний год Минск и Ханой существенно нарастили товарооборот. По итогам 9 месяцев цифра взаимной торговли превысила годовой показатель 2022-го. Но очевидно что потенциал взаимодействия гораздо шире. Поиск новых точек экономического роста – главная цель визита правительственной делегации Беларуси.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Отрадно отметить, что у нас есть позитивные тенденции в торгово-экономическом сотрудничестве. По итогам 2022 года товарооборот сложился на уровне 180 миллионов долларов. За истекший период текущего года, за 9 месяцев, у нас есть данные, он уже превысил 200 миллионов долларов США, причем растет как белорусский экспорт, так и экспорт Вьетнама. Есть основания полагать, что по итогам года мы существенно прибавим. Такая динамика не может не радовать, но считаем, что этого недостаточно и нам нужно найти новые резервы для роста нашего экономического сотрудничества.

Особое внимание – сотрудничеству в образовательной сфере. Беларусь готова предложить программы подготовки специалистов по ряду перспективных направлений: IT-технологии, ядерная и радиационная безопасность. В свою очередь Вьетнаму интересен наш опыт строительства атомной электростанции. В целом Ханой считает Минск важным партнером в регионе. Здесь дорожат традиционно дружественными отношениями и сотрудничеством наших стран.