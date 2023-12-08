Беларусь и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз
Готовность к сотрудничеству с Беларусью в новых геополитических условиях демонстрирует Вьетнам. Сегодня, 8 декабря, в Ханое состоялась встреча премьер-министров двух стран. Официальные переговоры предваряла церемония исполнения гимнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последний год Минск и Ханой существенно нарастили товарооборот. По итогам 9 месяцев цифра взаимной торговли превысила годовой показатель 2022-го. Но очевидно, что потенциал взаимодействия гораздо шире. Поиск новых точек экономического роста – главная цель визита правительственной делегации Беларуси.
Наиболее перспективным направлением белорусская сторона считает развитие промышленной кооперации. Во Вьетнаме уже работает производство спецтехники на базе белорусских автомобилей МАЗ. Есть наработки в сфере сельского хозяйства.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Взаимодействие наших стран характеризуется высоким уровнем взаимопонимания и положительной динамикой развития сотрудничества по всем направлениям. И наша сегодняшняя встреча – еще одна очень важная страница в истории белорусско-вьетнамских отношений. Между Беларусью и Вьетнамом нет нерешенных вопросов принципиального характера, в самые сложные годы мы находились рядом. Действительно белорусы как часть советского народа внесли вклад в борьбу вьетнамского народа за свою свободу и независимость. Можно без преувеличения сказать, что наша дружба проверена временем.
Ханой считает Минск важным партнером в регионе. Здесь дорожат традиционно дружественными отношениями и сотрудничеством наших стран. После переговоров состоялась торжественная церемония подписания и обмена документами о сотрудничестве. В частности подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене виз.