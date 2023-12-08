Беларусь и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз

Готовность к сотрудничеству с Беларусью в новых геополитических условиях демонстрирует Вьетнам. Сегодня, 8 декабря, в Ханое состоялась встреча премьер-министров двух стран. Официальные переговоры предваряла церемония исполнения гимнов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последний год Минск и Ханой существенно нарастили товарооборот. По итогам 9 месяцев цифра взаимной торговли превысила годовой показатель 2022-го. Но очевидно, что потенциал взаимодействия гораздо шире. Поиск новых точек экономического роста – главная цель визита правительственной делегации Беларуси.

Наиболее перспективным направлением белорусская сторона считает развитие промышленной кооперации. Во Вьетнаме уже работает производство спецтехники на базе белорусских автомобилей МАЗ. Есть наработки в сфере сельского хозяйства.