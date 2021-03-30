Роман Головченко: государство взрослеет, возникает необходимость в пересмотре форм госуправления

Новости Беларуси. Глава государства поручил в течение года окончательно определиться с полномочиями ветвей власти. 30 марта эта тема обсуждалась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом глава государства подчеркнул, что правовые акты должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения? И никакого двоякого толкования здесь быть не должно.

Напомним, что сейчас ведется работа по обновлению Основного закона страны. Необходимость внесения изменений в Конституцию – идея Президента. Она была озвучена еще три года назад. Как и тогда, глава государства настаивает на персонифицированной ответственности за каждое предложение. Входят в Конституционную комиссию 36 человек. Александр Лукашенко о перераспределении полномочий: «Это должен быть эволюционный процесс» На начальном этапе, во время становления государства, сильная президентская власть стала залогом нормального функционирования страны. В тяжелый переходный период в Беларуси не допустили разбазаривания госсобственности, распродажи недр, белорусское общество миновала тотальная приватизация.

Сегодня, по словам главы государства, появились отдельные личности, которые очень пекутся по поводу полномочий Президента. Но разговор не только об этом. Ключевой аспект – ответственность. При этом стоит задача сохранить сильную систему госуправления. Александр Лукашенко: если мы «растворим» Президента, имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать Решения о перераспределении полномочий будут приниматься не комплексно, а отдельными правовыми актами. В ведение местных органов власти передадут вопросы кадровой политики, архитектуры и градостроительства. Планируется, что на местах будут утверждать генеральные планы и детальную планировку населенных пунктов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Государство тоже взрослеет, как и любой живой организм, соответственно, возникает необходимость в пересмотре периодическом тех или иных методов, форм реализации государственного управления. Выделены основные блоки тех сфер жизни государства, где такие изменения назрели и целесообразны. Это и вопросы кадровой политики, это вопросы архитектурной и градостроительной деятельности, это отдельные вопросы распоряжения государственным имуществом и так далее. Все эти предложения нарабатывались в течение нескольких месяцев и сегодня были рассмотрены как те направления, в которых мы можем двигаться.