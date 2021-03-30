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Роман Головченко: государство взрослеет, возникает необходимость в пересмотре форм госуправления

30 марта 2021 13:37
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Новости Беларуси. Глава государства поручил в течение года окончательно определиться с полномочиями ветвей власти. 30 марта эта тема обсуждалась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом глава государства подчеркнул, что правовые акты должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения? И никакого двоякого толкования здесь быть не должно.  

Роман Головченко: государство взрослеет, возникает необходимость в пересмотре форм госуправления-1

Напомним, что сейчас ведется работа по обновлению Основного закона страны. Необходимость внесения изменений в Конституцию – идея Президента. Она была озвучена еще три года назад. Как и тогда, глава государства настаивает на персонифицированной ответственности за каждое предложение. Входят в Конституционную комиссию 36 человек.  

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На начальном этапе, во время становления государства, сильная президентская власть стала залогом нормального функционирования страны. В тяжелый переходный период в Беларуси не допустили разбазаривания госсобственности, распродажи недр, белорусское общество миновала тотальная приватизация.  

Роман Головченко: государство взрослеет, возникает необходимость в пересмотре форм госуправления-4

Сегодня, по словам главы государства, появились отдельные личности, которые очень пекутся по поводу полномочий Президента. Но разговор не только об этом. Ключевой аспект – ответственность. При этом стоит задача сохранить сильную систему госуправления.  

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Решения о перераспределении полномочий будут приниматься не комплексно, а отдельными правовыми актами. В ведение местных органов власти передадут вопросы кадровой политики, архитектуры и градостроительства. Планируется, что на местах будут утверждать генеральные планы и детальную планировку населенных пунктов.  

Роман Головченко: государство взрослеет, возникает необходимость в пересмотре форм госуправления-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Государство тоже взрослеет, как и любой живой организм, соответственно, возникает необходимость в пересмотре периодическом тех или иных методов, форм реализации государственного управления. Выделены основные блоки тех сфер жизни государства, где такие изменения назрели и целесообразны. Это и вопросы кадровой политики, это вопросы архитектурной и градостроительной деятельности, это отдельные вопросы распоряжения государственным имуществом и так далее. Все эти предложения нарабатывались в течение нескольких месяцев и сегодня были рассмотрены как те направления, в которых мы можем двигаться.  

Роман Головченко: государство взрослеет, возникает необходимость в пересмотре форм госуправления-10

Никаких изменений ради изменений. В новеллах для Основного закона должны быть учтены самые тонкие нюансы, прописан механизм правоприменительной практики. Например, распределять пустующие участки – это уровень местных органов власти, а вот контроль в целом за недрами и особенно природоохранной территорией был и останется среди полномочий Президента.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Фотофакт

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