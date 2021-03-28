«Говорит о правильности и актуальности вопроса». Владимир Макей прокомментировал резонансное заявление МИД

Новости Беларуси. Заявление американского посольства с поздравлениями по случаю Дня Воли. Белорусский МИД не смог оставить такое внимание и заботу без комментариев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Пользуясь случаем, наши дипломаты извинились «за отсутствие с нашей стороны поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам».
Также МИД Беларуси поддержал стремление Джозефа Байдена объединить «глубоко расколотое американское общество в этот сложный момент истории».
Беларусь ждёт, когда простой американец сможет свободно прогуливаться возле Капитолия. МИД отреагировал на заявление посольства США
Ну а если понадобится, Минск готов и площадку для переговоров предоставить, и совершенно искренне желает американскому народу впредь не спотыкаться, поднимаясь по лестнице американской мечты и дожить до тех времен, когда простой гражданин США сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия.
Это заявление пресс-службы МИД Беларуси на днях прокомментировал и Владимир Макей в своем Instagram.