«Говорит о правильности и актуальности вопроса». Владимир Макей прокомментировал резонансное заявление МИД

Новости Беларуси. Заявление американского посольства с поздравлениями по случаю Дня Воли. Белорусский МИД не смог оставить такое внимание и заботу без комментариев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Пользуясь случаем, наши дипломаты извинились «за отсутствие с нашей стороны поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам».