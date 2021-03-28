Прямой эфир

«Говорит о правильности и актуальности вопроса». Владимир Макей прокомментировал резонансное заявление МИД

28 марта 2021 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Заявление американского посольства с поздравлениями по случаю Дня Воли. Белорусский МИД не смог оставить такое внимание и заботу без комментариев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
Пользуясь случаем, наши дипломаты извинились «за отсутствие с нашей стороны поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам».

«Говорит о правильности и актуальности вопроса». Владимир Макей прокомментировал резонансное заявление МИД-1

Также МИД Беларуси поддержал стремление Джозефа Байдена объединить «глубоко расколотое американское общество в этот сложный момент истории».

Беларусь ждёт, когда простой американец сможет свободно прогуливаться возле Капитолия. МИД отреагировал на заявление посольства США

«Говорит о правильности и актуальности вопроса». Владимир Макей прокомментировал резонансное заявление МИД-4

Ну а если понадобится, Минск готов и площадку для переговоров предоставить, и совершенно искренне желает американскому народу впредь не спотыкаться, поднимаясь по лестнице американской мечты и дожить до тех времен, когда простой гражданин США сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия.

«Говорит о правильности и актуальности вопроса». Владимир Макей прокомментировал резонансное заявление МИД-7

Это заявление пресс-службы МИД Беларуси на днях прокомментировал и Владимир Макей в своем Instagram.

# МИД Беларуси # Владимир Макей # Джо Байден # Игорь Позняк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Мезенцев: время и давление извне требуют от нас быть более результативными
26 марта 2021 14:38

Дмитрий Мезенцев: время и давление извне требуют от нас быть более результативными

Послом России в Беларуси назначен Евгений Лукьянов
25 марта 2021 17:05

Послом России в Беларуси назначен Евгений Лукьянов

Посол КНР в Беларуси: Китай на площадке ООН выступил против антибелорусской резолюции
25 марта 2021 16:11

Посол КНР в Беларуси: Китай на площадке ООН выступил против антибелорусской резолюции