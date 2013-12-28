«Решили все вопросы в канун Нового года». Итоги декабрьской встречи президентов Беларуси, России, Казахстана в Москве

Важнейшие события происходят под занавес года: так уж сложилось между Беларусью и Россией. Как у Толстого: то война, то мир, то газ, то Евразийский союз. В этот раз в декабрьской (хотел сказать заснеженной, но как раз-таки наоборот!) Москве собрались сперва Путин, Лукашенко и Назарбаев – Президенты стран, входящих в Единое экономическое пространство. А потом уже два Президента – Беларуси и России: «утрясали» союзные дела. «Утрясали», наверное, громко сказано, потому что в этом году нет проблем, способных перекрыть газовый вентиль в январские морозы и даже обменяться колкостями через прессу. Между Минском и Москвой - не шаткие уже мостки, а крепкий мост! Все это видят и отмечают. Да и украинский пример доказывает, что потерять друга можно враз, а чтобы сохранить его и уж, тем более, завести нового, понадобятся десятки лет. А иногда и десятки миллиардов долларов – в мировой истории примеров достаточно! Кстати, украинский премьер-министр Азаров участвовал в эти дни в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Это - к вопросу о сохранении друзей.

Под Новый год в Кремле стартовали президентские переговоры. В эти дни здесь делали большую евразийскую политику.

Вот так сходу легко и запутаться в этих интеграционных аббревиатурах: ТС – Таможенный союз, ЕЭП – Единое экономическое пространство, ЕЭС – Евразийский экономический союз. Но как бы политики ни называли этапы интеграции, понятно, что Беларусь, Россия и Казахстан идут по пути экономического сближения, ступенька за ступенькой.

Александр Лукашенко и Владимир Путин в 2013 году встречались часто – не менее пяти раз. Беларусь и Россия как никто продвинулись в интеграции в Союзном государстве.

А вместе с президентом Казахстана Назарбаевым - это уже большая евразийская «тройка». В таком кругу виделись в мае в Астане, в октябре – в Минске и вот сейчас – в Москве. Предстоящий 2014 год станет определяющим для стран – уже через год хотят запустить Евразийский экономический союз.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы создаем Евразийский экономический союз, в котором будет функционировать Единое экономическое пространство. Так записано в нашем решении, принятом в Астане в мае этого года. Там же подчеркнуто – как правило, без изъятий и ограничений. И потом, Владимир Владимирович, прежде всего, дополнил это тем, что с 1 января (я думал – 2014 года, но приняли решение) 2015 года никаких изъятий, ограничений быть не должно.

Уверен, что идти в Экономический союз, не закончив формирование Таможенного, весьма рискованно и вообще неправильно.

Сейчас полным ходом идет подготовка договора о Евразийском экономическом союзе. Эксперты работают над ним уже больше года и в мае документ должен лечь на подпись трем президентам. Беларусь настаивает на том, что это должна быть международная организация, где четко прописаны компетенции Союза и стран-участниц.

Вовсе не по ошибке на этом историческом фото запечатлели представителей не 3, а 6 государств. К лидерам Беларуси, России и Казахстана присоединились президенты Кыргызстана и Армении Алмазбек Атамбаев и Серж Саргсян. Украину, страну-наблюдателя в Таможенном союзе, представлял премьер Азаров. По неофициальной информации, Виктор Янукович не смог присутствовать из-за болезни.

Татьяна Бибик, экономист:

Четыре страны (Россия, Беларусь, Казахстан и Украина), если объединят свои усилия, то могут предоставить на мировой рынок 10-15 макропроектов, в том числе авиационные, судостроительные, биотехнологические. Из 55, которые имеются в мире.

Все эти страны – потенциальные участники Евразийского союза. О том, какой путь присоединения должна пройти Армения, прописали в дорожной карте. Подобный документ, предположительно в марте, может появиться и по Кыргызстану. Интерес понятен – экономика объединения растет.

По итогам Высшего Евразийского экономического совета подписан ряд совместных решений в сфере единой таможенной политики, регулирования деятельности естественных монополий и правил конкуренции.

Уже назавтра были решены все вопросы белорусско-российских отношений. Это стало известно по итогам двусторонних переговоров в узком кругу и заседания Высшего госсовета Союзного государства. Впервые за последние несколько лет в 2013 году госсовет собирался дважды. Все-таки Россия и Беларусь – стратегические партнеры и цифра общей торговли приближается в 2013 году к 40 миллиардам долларов. Постепенно преодолеваем кризис.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

В ходе сегодняшней встречи правительство Российской Федерации приняло решение оказать содействие нашим коллегам в связи с тем, что происходит на мировых рынках, и предоставить Республике Беларусь дополнительные заемные средства в 2014 году в объеме до двух миллиардов долларов.



Александр Лукашенко:

Наша экономика потребляет от 60% до 70% ресурсов и комплектующих предприятий Российской Федерации, где работают (по оценкам, конечно же, примерным) до 10 миллионов человек россиян. Поэтому я вас заверяю, что та поддержка, которую вы оказали сегодня Беларуси (это, кстати, поддержка для поддержания обменного курса, в том числе, и, естественно, через это и экономики нашей страны), не будет просто так проедена, как это часто говорят. Начиная от финишного производства, вы таким образом поддерживаете и свою экономику, российскую.

Мы сегодня решили все вопросы в канун Нового года.

В 2013 году Беларусь пострадала от недобросовестных действий российского производителя удобрений. «Уралкалий» не только обрушил мировой рынок, но и нанес белорусской экономике приличный ущерб – более полутора миллиардов долларов.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Все вопросы были решены на фоне достаточно острых конфликтов между субъектами хозяйствования, которые мы наконец-то научились решать в установленном порядке, законодательно и при полном взаимопонимании.

Итогом Высшего госсовета стало и подписание соглашений о повышении эффективности борьбы с коррупцией, военно-техническом сотрудничестве до 2020 года. Вместе Беларусь и Россия будут работать и над информационной безопасностью. Так что понятно, что в 2014 год две страны войдут в одной упряжке.