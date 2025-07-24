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Лукашенко провёл телефонный разговор с Президентом Узбекистана – о чём говорили

24 июля 2025 10:36
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Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провёл телефонный разговор с Президентом Узбекистана – о чём говорили-2

Глава белорусского государства поздравил своего узбекского коллегу с днем рождения. Личный праздник стал поводом обсудить двусторонние отношения в целом, развитие сотрудничества, реализацию перспективных совместных проектов. По итогам 2024 года, товарооборот между странами превысил 630 миллионов долларов. Александр Лукашенко высказал уверенность, что страны сохранят динамику наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Президент Беларуси также пригласил своего коллегу посетить нашу страну, чтобы более подробно обсудить темы, представляющие взаимный интерес. Минск и Ташкент продолжают активную работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визита Александра Лукашенко в Ташкент в феврале 2024 года. Наши страны также взаимодействуют на многосторонних площадках. Интеграционное сотрудничество и международная повестка в том числе стали темами телефонного разговора.

# Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Беларусь-Узбекистан

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