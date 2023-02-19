Николай Бузин: Президент продемонстрировал свою готовность быть связующим звеном между Западом и Востоком

Новости Беларуси. Готов ли Запад использовать шанс на спасение и что на самом деле стоит за приглашением Байдена в Минск? Разбирались в тонкостях мировой политики с доктором военных наук Николаем Бузиным в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Накануне Президент пригласил Байдена в Минск, чтобы здесь, в нашей стране, наконец-то прийти к какому-то консенсусу по Украине. Как вы считаете, насколько есть вероятность, что эта встреча может произойти?

Это конкретная возможность попытаться решить задачу, которая стоит перед двумя супердержавами Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Наш Президент в очередной раз продемонстрировал свою готовность быть связующим звеном между Западом и Востоком в этой проблематичной ситуации. И четко продемонстрировал свою позицию, позицию человека, который заинтересован в мире у соседей. Ольга Коршун:

Искренне заинтересован. Николай Бузин:

Именно. Вы правильно подчеркиваете. Искренне заинтересован в мире не только у своих соседей, но и у своих границ. Второй момент. Это постоянная позиция Президента, которую он на протяжении десятилетий демонстрирует и проводит в жизнь. И третья составляющая, почему это было сказано, это конкретная возможность, в принципе, при желании решить или попытаться решить задачу, которая стоит перед двумя супердержавами: Россией и США. Тем более лидер США буквально через несколько дней должен быть у наших соседей в Польше. Почему бы не использовать эту возможность для решения задачи, над которой бьются весь объединенный Запад, Соединенные Штаты и та же самая Европа?

Ольга Коршун:

Вы думаете, Байденом и вообще в Америке этот призыв к миру – истинный, искренний призыв к миру – будет услышан? «Силы, которые заинтересованы в войне, по-моему, превалируют» Николай Бузин:

Мне бы этого очень хотелось. Но как человек, проживший достаточно большую жизнь, считаю, что, скорее всего, его не услышат. По одной простой причине. Заинтересованности в разрешении украинского конфликта на сегодняшний момент в США нет. Пока нет. Возможно, еще не созрели какие-то обстоятельства. И силы, которые заинтересованы в войне, по-моему, превалируют. Но наш Президент в очередной раз, опять же, я возвращусь к этому тезису, показал свою реальную позицию и свою убежденность в том, что в Украине должен быть мир и боевые действия должны быть закончены. Ольга Коршун:

И свою убежденность в том, что Лукашенко готов разговаривать и договариваться с кем угодно. Находить общие какие-то точки со своими оппонентами, с теми, кто с ним не согласен, только для того, чтобы в нашем регионе был мир.