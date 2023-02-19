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Николай Бузин: Президент продемонстрировал свою готовность быть связующим звеном между Западом и Востоком

19 февраля 2023 16:38
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Новости Беларуси. Готов ли Запад использовать шанс на спасение и что на самом деле стоит за приглашением Байдена в Минск? Разбирались в тонкостях мировой политики с доктором военных наук Николаем Бузиным в программе «Неделя» на СТВ.  

Ольга Коршун, СТВ:  
Накануне Президент пригласил Байдена в Минск, чтобы здесь, в нашей стране, наконец-то прийти к какому-то консенсусу по Украине. Как вы считаете, насколько есть вероятность, что эта встреча может произойти?  

Николай Бузин: Президент продемонстрировал свою готовность быть связующим звеном между Западом и Востоком-1

Это конкретная возможность попытаться решить задачу, которая стоит перед двумя супердержавами  

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:  
Наш Президент в очередной раз продемонстрировал свою готовность быть связующим звеном между Западом и Востоком в этой проблематичной ситуации. И четко продемонстрировал свою позицию, позицию человека, который заинтересован в мире у соседей.  

Ольга Коршун:  
Искренне заинтересован.  

Николай Бузин:  
Именно. Вы правильно подчеркиваете. Искренне заинтересован в мире не только у своих соседей, но и у своих границ. Второй момент. Это постоянная позиция Президента, которую он на протяжении десятилетий демонстрирует и проводит в жизнь. И третья составляющая, почему это было сказано, это конкретная возможность, в принципе, при желании решить или попытаться решить задачу, которая стоит перед двумя супердержавами: Россией и США. Тем более лидер США буквально через несколько дней должен быть у наших соседей в Польше. Почему бы не использовать эту возможность для решения задачи, над которой бьются весь объединенный Запад, Соединенные Штаты и та же самая Европа?  

Николай Бузин: Президент продемонстрировал свою готовность быть связующим звеном между Западом и Востоком-4

Ольга Коршун:  
Вы думаете, Байденом и вообще в Америке этот призыв к миру – истинный, искренний призыв к миру – будет услышан?  

«Силы, которые заинтересованы в войне, по-моему, превалируют»  

Николай Бузин:  
Мне бы этого очень хотелось. Но как человек, проживший достаточно большую жизнь, считаю, что, скорее всего, его не услышат. По одной простой причине. Заинтересованности в разрешении украинского конфликта на сегодняшний момент в США нет. Пока нет. Возможно, еще не созрели какие-то обстоятельства. И силы, которые заинтересованы в войне, по-моему, превалируют. Но наш Президент в очередной раз, опять же, я возвращусь к этому тезису, показал свою реальную позицию и свою убежденность в том, что в Украине должен быть мир и боевые действия должны быть закончены.  

Ольга Коршун:  
И свою убежденность в том, что Лукашенко готов разговаривать и договариваться с кем угодно. Находить общие какие-то точки со своими оппонентами, с теми, кто с ним не согласен, только для того, чтобы в нашем регионе был мир.  

Николай Бузин: Президент продемонстрировал свою готовность быть связующим звеном между Западом и Востоком-7

Лукашенко четко понимает, в чем интересы его народа  

Николай Бузин:  
Этот тезис, наверное, уже неоднократно нашим Президентом повторялся. И, по-моему, уже нет тех людей, которые сомневались бы в том, что он говорит это неискренне. Лукашенко как глава государства, как Президент независимой страны, четко понимает, в чем есть интересы его народа, в чем есть интересы Беларуси. И мир, год которого в этом году. Кстати, у нас и назван Год мира и созидания. Не зря слово мир первое.  

Мы говорим о том, что нам необходимы мир, стабильность в нашем регионе. Тогда есть возможность развития, есть возможность движения вперед. Если этого не будет… А Президент является гарантом Конституции, гарантом стабильности государства. И он реально решает свою задачу и свои обещания, которые были даны когда-то народу, когда он вступал на пост Президента.  

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# Международная политика # Николай Бузин # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Джо Байден # Фотофакт

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