Как часто и с какими целями американские лидеры раньше прилетали в Беларусь?

Новости Беларуси. Вернемся к пресс-конференции Александра Лукашенко для зарубежных СМИ. Много было сказано. В основном, конечно, говорили об Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это и понятно, ведь белорусский Президент чуть ли не единственный политик, кто может позволить себе такую роскошь: открыто и без цензуры рассказать все как есть. За этим, наверное, такая внушительная журналистская братия и приехала в Беларусь из разных стран от Саудовской Аравии до США. Но главное, чтобы они услышали все, что хотел сказать и донести миру белорусский лидер.

Ольга Коршун, СТВ:

И вот одно из самых громких заявлений, прозвучавших на встрече, стало приглашение в Минск Джозефа Байдена. Американский лидер как раз на днях планирует посетить Польшу и мог бы беспрепятственно – в очередях на границе, организованных Варшавой, не стоял бы, конечно – приехать к нам, чтобы наконец-то сесть за стол переговоров и разрешить украинский кризис. «Даже Путин подлетит». Лукашенко пригласил Байдена в Минск на переговоры.

Визит Билла Клинтона в Беларусь накануне президентских выборов в 1994-м. Это был своего рода жест поддержки. США ставили сразу на двух кандидатов: на Шушкевича и на Позняка. Поэтому Клинтон сначала провел встречу в Академии наук вместе с Шушкевичем, а затем посетил Куропаты вместе с Зеноном Позняком. Дальше Клинтон полетел в Москву обниматься с Ельциным. На тот момент США почти не уделяли внимания Беларуси.

Они хотели контролировать СНГ с помощью либеральной России, которую американцы всячески поддерживали и накачивали советниками. Главной гарантией такого управления считался вывод ядерного оружия из Беларуси, Украины и Казахстана. Таким образом республики теряли самостоятельность, полностью зависели от российских газа и нефти и, как считали американцы, больше не представляли никакой угрозы.

В обмен был подписан Будапештский меморандум, где США как сторона договора обещала никогда не вводить санкции против Беларуси. Но в 2023 году американским рестрикциям против нас исполнится 20 лет. Тем не менее небольшая разморозка контактов произошла в 2008-м. После вооруженного конфликта с Грузией США старались всеми силами не допустить признания Абхазии и Южной Осетии.

Тогда Минск посещал бывший генсек НАТО Хавьер Солана, который грозился отключить Беларусь от системы SWIFT в случае официального признания республик. Но американцы только угрожали и никогда ничего не предлагали взамен. Еще один известный визит в Беларусь совершил советник главы США Джон Болтон, а затем госсекретарь Майк Помпео в 2019 году.

На тот момент у власти в США был Дональд Трамп, который пытался перезагрузить отношения с Беларусью и Россией. Но главным условием такой перезагрузки был разрыв отношений с Китаем – об этом, кстати, Президент тоже упомянул в ходе пресс-конференции. Но, получив отказ, год спустя США профинансировали в Беларуси цветную революцию, а как минимум с 2021 года американцы начали готовить наступательную операцию на Донбассе.