Сергей Лавров: любые факты вмешательства кого бы то ни было во внутренние дела прямо противоречат Уставу ООН

Новости Беларуси. Совместное преодоление коронавируса – одна из тем, которую обсуждали 14 октября главы внешнеполитических ведомств на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили участники встречи, наши страны способны намного быстрее преодолевать кризисы пандемии и противостоять другим тревожным вызовам, усиливая интеграцию в рамках Содружества. Это особенно важно в условиях сложной международной обстановки.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Любые факты вмешательства кого бы то ни было в чьи бы то ни было внутренние дела прямо противоречат Уставу Организации Объединенных Наций. Надо их рассматривать в качестве таковых и твердо пресекать подобные попытки. Мы это готовы делать и с нашими белорусскими соседями, и с другими нашими союзниками и стратегическими партнерами.

Очень продуктивное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Одобрили ряд проектов, которые выносятся на заседание Совета глав государств, в том числе заявления о 30-летии Содружества Независимых Государств, заявления, посвященные сотрудничеству в области миграции, и заявления наших лидеров по биологической безопасности. Одновременно министры иностранных дел приняли свой собственной документ, совместные заявления в поддержку усилий по укреплению режима Конвенции о биологической и токсинной безопасности.