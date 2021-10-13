Прямой эфир

МИД России: США и их союзники продолжают грубые попытки вмешательства во внутренние дела стран СНГ

13 октября 2021 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Россия глубоко озабочена продолжающимися попытками США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси, игнорируя при этом действия Минска по консолидации общества и проведению конституционной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД России: США и их союзники продолжают грубые попытки вмешательства во внутренние дела стран СНГ-1

Об этом заявил глава МИД России на открытии Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ. По его словам, США и их союзники продолжают грубые попытки вмешательства во внутренние дела стран СНГ, их линия на смену неугодных правительств остается в силе.

# Международная политика # Сергей Лавров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Единый день голосования и 12 лет тюрьмы за призывы к санкциям. Какие ещё темы затронули депутаты на осенней сессии?
10 октября 2021 16:51

Единый день голосования и 12 лет тюрьмы за призывы к санкциям. Какие ещё темы затронули депутаты на осенней сессии?

Сергей Клишевич: Беларусь и Венесуэла всегда были близки, тем более эти контакты актуальны сейчас
07 октября 2021 18:34

Сергей Клишевич: Беларусь и Венесуэла всегда были близки, тем более эти контакты актуальны сейчас

Лукашенко: «Белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда»
07 октября 2021 11:49

Лукашенко: «Белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда»