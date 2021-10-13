МИД России: США и их союзники продолжают грубые попытки вмешательства во внутренние дела стран СНГ

Россия глубоко озабочена продолжающимися попытками США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси, игнорируя при этом действия Минска по консолидации общества и проведению конституционной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил глава МИД России на открытии Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ. По его словам, США и их союзники продолжают грубые попытки вмешательства во внутренние дела стран СНГ, их линия на смену неугодных правительств остается в силе.