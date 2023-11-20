Лукашенко – генсеку ОДКБ: «Мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает, что предстоящий саммит ОДКБ в Минске поспособствует наращиванию коллективных усилий по обороне и безопасности в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу Объединения и подготовку к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности глава государства 20 ноября обсудил с генсеком Организации Имангали Тасмагамбетовым. Встреча лидеров стран – участниц ОДКБ запланирована на 23 ноября в Минске, поскольку в 2023 году наша страна председательствует в Объединении. Она пройдет без участия Никола Пашиняна. Свое решение армянский премьер озвучил во время недавнего телефонного разговора с Александром Лукашенко. В свою очередь белорусский лидер предложил премьер-министру Армении не торопиться и серьезно обдумывать шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию. Тем более, что на постсоветском пространстве сейчас непростые времена. Да и Президент Беларуси не единожды подчеркивал важную роль единства в ОДКБ для сохранения суверенитета и независимости ее участников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы понимаете, что мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве. Прежде всего этот период характеризуется некоторыми конфликтными ситуациями на этом же постсоветском пространстве. В том числе в зоне ответственности Договора о коллективной безопасности. Я всегда подчеркивал: хорошо, что в этот момент на юге, в Центральной Азии, мы нашли развязки некоторого конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. Закончилось противостояние Армении и Азербайджана. Надо думать о будущем, как устраивать там жизнь двух государств. Понятно, что и там, и там проблемы накапливались не один год, не два, не три и не пять. Это давние болевые точки. Но наметился позитив в этом отношении. Это не потому, что мы председательствовали там. Но на этот период пришелся такой момент, движение, тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве. Еще раз подчеркиваю, в зоне ответственности ОДКБ. Потому что и Армения, и Кыргызстан являются членами ОДКБ. Поэтому непростой период, но мы к этому готовы.