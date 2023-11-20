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Елфимов: «В Америке всем управляют деньги». Политолог прокомментировал выход Пенса из президентской гонки

20 ноября 2023 06:54
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: «В Америке всем управляют деньги». Политолог прокомментировал выход Пенса из президентской гонки-1

Вадим Елфимов, политолог:
Бывший вице-президент США при Трампе, кстати, впрягшийся потом за украинцев, Майк Пенс – настоящая дешевка, неподдельная. Да он и ломаного пенса не стоит. Любопытно, что этот вероотступник (поменял католичество на евангелизм) объявил о своем бесславном выходе из президентской гонки в Лас-Вегасе, городе разврата и алчности, построенном мафией.

В Америке всем управляют деньги. А значит, спонсоры на Пенса больше не дали ни пенса. И Пенс прикатил в Лас-Вегас, чтобы последний спонсорский пенс поставить на зеро.

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# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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