Елфимов: «В Америке всем управляют деньги». Политолог прокомментировал выход Пенса из президентской гонки

Вадим Елфимов, политолог:

Бывший вице-президент США при Трампе, кстати, впрягшийся потом за украинцев, Майк Пенс – настоящая дешевка, неподдельная. Да он и ломаного пенса не стоит. Любопытно, что этот вероотступник (поменял католичество на евангелизм) объявил о своем бесславном выходе из президентской гонки в Лас-Вегасе, городе разврата и алчности, построенном мафией.

В Америке всем управляют деньги. А значит, спонсоры на Пенса больше не дали ни пенса. И Пенс прикатил в Лас-Вегас, чтобы последний спонсорский пенс поставить на зеро.