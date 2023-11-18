Как Украина превратилась в страну-наркокартель – анонс «САСС уполномочен заявить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

Наркомафия бессмертна. Как Украина превратилась в страну-наркокартель?

Александр Степанов, военный эксперт:

Все, что сегодня происходит с точки зрения развития наркосиндикатов в Восточной Европе, это, безусловно, находится под контролем западных спецслужб.

Юлия Витязева, журналист, публицист, блогер:

Наркотики – это один из столпов, к сожалению, на которых зиждется сегодня украинская государственность.

Александр Степанов:

Все прекрасно знают группировку «Химпром». Вот эта химия уничтожает активное молодое население. Средний возраст – 18-30 лет.

Надежда Сасс:

Президент стране не поможет, потому как кокаин любит больше, чем страну.

Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):

Зеленский это делает осознанно, потому что люди ему неважны, не потому что он марионетка, а потому что он преступник.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Один президент-алкоголик тащит другого кандидата в президенты – наркомана сдать анализы. Кто же будет третьим президентом?