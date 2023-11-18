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Как Украина превратилась в страну-наркокартель – анонс «САСС уполномочен заявить»

18 ноября 2023 17:58
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Как Украина превратилась в страну-наркокартель – анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Наркомафия бессмертна. Как Украина превратилась в страну-наркокартель?

Как Украина превратилась в страну-наркокартель – анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Степанов, военный эксперт:
Все, что сегодня происходит с точки зрения развития наркосиндикатов в Восточной Европе, это, безусловно, находится под контролем западных спецслужб.

Как Украина превратилась в страну-наркокартель – анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Юлия Витязева, журналист, публицист, блогер:
Наркотики – это один из столпов, к сожалению, на которых зиждется сегодня украинская государственность.

Как Украина превратилась в страну-наркокартель – анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Александр Степанов:
Все прекрасно знают группировку «Химпром». Вот эта химия уничтожает активное молодое население. Средний возраст – 18-30 лет.

Как Украина превратилась в страну-наркокартель – анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Надежда Сасс:
Президент стране не поможет, потому как кокаин любит больше, чем страну.

Как Украина превратилась в страну-наркокартель – анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Владимир Киреев, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, политолог (Россия):
Зеленский это делает осознанно, потому что люди ему неважны, не потому что он марионетка, а потому что он преступник.

Как Украина превратилась в страну-наркокартель – анонс «САСС уполномочен заявить»-19

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Один президент-алкоголик тащит другого кандидата в президенты – наркомана сдать анализы. Кто же будет третьим президентом?

Как Украина превратилась в страну-наркокартель – анонс «САСС уполномочен заявить»-22

Владимир Киреев:
Как говорил Пабло Эскобар: свинец или серебро. Несогласные получать деньги получают пули.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 19 ноября, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Владимир Киреев # Андрей Богодель # Александр Степанов # Юлия Витязева # Фотофакт

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