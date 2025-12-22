От экономики до цифровой трансформации! Лукашенко назвал семь приоритетов для ЕАЭС на ближайшие пять лет

Инициативы Минска в ЕАЭС исходили из долгосрочных приоритетов, а не сиюминутной конъюнктуры. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Санкт-Петербурге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводя итоги реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, важно отметить, что в условиях колоссального внешнего давления на страны объединения, союзу удалось не только сохранить, но и приумножить свое значение для укрепления экономического потенциала. Согласно оценкам, в 2020-м – 24-м годах совокупный ВВП ЕАЭС вырос на 11 %, промышленное производство – на 15 %, сельское хозяйство – почти на 10 %. А уровень безработицы за этот период снизился с 5,8 % до 3 %. При этом наряду с позитивной динамикой, сохраняется и ряд затяжных проблем. На них Александр Лукашенко обратил особое внимание. Лукашенко – об итогах белорусского председательства в ЕАЭС. Что удалось сделать и какие инициативы предложил Президент?

В текущем году Беларусь председательствовала в Евразийском экономическом союзе и предложила план дальнейшего развития под девизом ЕАЭС-2.0 В нем обозначены основные направления развития интеграционного объединения. Александр Лукашенко отметил: очень важно, чтобы эта обстоятельная дорожная карта в действительности дала союзу ориентиры для движения вперед, а не свелась к топтанию на месте или хождению по кругу. Индустриальный потенциал ЕАЭС использован далеко не в полную силу – Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В текущем году была продолжена работа по развитию евразийских транспортных коридоров и маршрутов. Значительное внимание уделяли цифровизации перевозок, созданию возможностей «бесшовного» движения. Выработка на площадке ЕЭК соответствующих решений должна быть на особом контроле. Четвертое – функционирование внутреннего рынка союза. Мы будем настойчиво добиваться его эффективной и слаженной работы в интересах экономик государств-членов. Рассчитываем на дальнейшие шаги по направлению к общему биржевому товарному рынку ЕАЭС. Пятое – цифровая трансформация. Для цифровизации в ЕАЭС данная тема является ключевой. Я имею в виду прежде всего цифровую подпись. Особенно в контексте осуществления госзакупок, рынок которых в странах союза по итогам 2025 года может превысить уровень, достигнутый в 2024 году, а это более 143 миллиардов долларов! Шестое – международный вектор. Отдельное внимание в год своего председательства Беларусь уделила вопросам международной повестки и позиционирования нашего союза на внешнем контуре. И седьмое – гуманитарные измерения. В текущем году мы постарались наполнить повестку нашего взаимодействия вопросами гуманитарной и социальной направленности. Главное в нашей работе формирование комфортной среды для граждан.