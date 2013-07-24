Новости Беларуси. Рабочая группа по проблемным вопросам в строительной отрасли будет проводить выездные заседания в регионах Беларуси. Об этом шла речь на ее очередном заседании.

Накануне Президент Александр Лукашенко потребовал повысить эффективность деятельности этой группы, а также увеличить требования к ответственным лицам. На последнем заседании рабочей группы рассматривались «проблемные» жилые дома в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проблемные» стройки, даже те, которые чиновники на местах стараются скрыть, - на карандаше рабочей группы под председательством Главы Администрации Президента. С начала июля пристально рассмотрены ситуации на примерах уже нескольких областей. Даны поручения по устранению проблем. Это и высокий рост цен за квадратные метры, ненадлежащее качество работ, долгострои. Например, дом 22 по улице Богатырева в Витебске - один из них.

Антон Дубовиков, главный инженер Витебского домостроительного комбината:

При устройстве песчаной подушки под фундаментом оказалось, что ниже лежащий грунт не несет нагрузку. Проектный институт пересчитывал все нагрузки, изменял вид фундамента и так далее... После появления финансирования работы опять продолжились, но в связи со сложным конструктивом данного дома, работы производились медленно...

Получается, что срок строительства в данном случае увеличивается втрое. Последняя дата сдачи многоэтажки, менявшаяся уже несколько раз, снова перенесена. В целом, в Витебской области 30 жилых домов возводятся с нарушением нормативных сроков. Дом по улице Богатырева 22 после всех разбирательств и работы комиссии строители планируют сдать уже в августе.

Виктор Котиков, начальник управления Комитета госконтроля по Витебской области:

В качестве основных причин мы бы обозначили, в первую очередь, финансовое состояние Витебского домостроительного комбината... За 6 месяцев убытки данного предприятия превысили 36 млрд. Отрицательная рентабельность продукции и продаж. Загрузка мощностей завода крупнопанельного домостроения – менее 30 процентов.

В минской области интересен и показателен пример по строительству крупного дома на 305 квартир. С 2008 года фанипольский кооператив никак не мог распутать клубок проблем по проектировке строения и получению кредитов. Как выяснилось, многие в структуре просто не понимали элементарных основ ведения такого рода дел и годами безрезультатно ходили по инстанциям.

После наведения порядка процесс строительства, тормозившийся 4 года, запустился за несколько месяцев. Здание уже выросло до самого верхнего 10 этажа.

Ирина Фенагеева, член ПЖСК-25 (г. Фаниполь):

Дисциплина, сплоченность, руководство помогло решить много проблем. И как мы видим, на данный момент дом строится. И мы очень рады, что у нас все так поменялось.

Решение проблем есть, но и их должно быть гораздо больше. Это одна из задач созданной по поручению Президента рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта проблема уже зашкаливает. Население крайне не удовлетворено, особенно те, кто занимается строительством, и предъявляют обоснованные жалобы. Жалуются во все инстанции. Я и сейчас в СМИ получаю обращения и на мое имя. Это ненормально и недопустимо в то время, когда работает комиссия. Увидели в СМИ какое-то обращение группы наших граждан или услышали об этом – немедленно проверили. Если кто-то не исполняет, дана команда правоохранительным органам – наручники и в камеру. И пусть тогда думают, как работать с народом. Я еще раз предупреждаю, что это только начало. Мы таким образом пройдемся по всем проблемным вопросам, которые волнуют людей.

То, что волнует людей по строительству квадратных метров, в Минской области комиссия обсуждала на очередном заседании.

Анатолий Мирчук, заместитель председателя Минского облисполкома:

На 1 июня 2013 года на балансе области 167 домов, в том числе с превышением срока — 46.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

А в вашем документе ничего нет... И, наверное только по Минскому району будет три десятка. Это все по разным объектам... Вот, минский район... Просто пальцем... Улица Тюленина... Сроки сдачи дом в эксплуатацию истек полтора года назад... Застройщик не дает внятных объяснений. Ну, как это? Это что, не проблемный дом? Каждый дом выявить, проверить. Там где статотчетности не было — наказать. Фамилии назвать конкретно... И подготовить на следующей неделе во вторник проведение отчета Минского облисполкома и плюс эти 151 звонок по горячей линии. Там тоже есть дома, которые сданы по отчетности, но в их еще ни заселились, ни ключи получили.

Напомним, с 1 июля о насущных проблемах строительства можно рассказать по телефону доверия. Неоправданные цены на квадратный метр, размытые сроки... Обращаться можно по будням с 8.30 до 17.30 по телефону 8-017-2-100-190.