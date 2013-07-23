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Постпреды СНГ обсуждали в Минске сотрудничество в гуманитарной сфере

23 июля 2013 11:44
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Новости Беларуси. Сотрудничество в гуманитарной сфере обсуждали в Минске постпреды государств-участников Содружества. Концепция рассчитана до 2020 года.

Речь сегодня, 23 июля, шла о развитии общего образовательного, информационного и культурного пространство, здравоохранения, спорта и туризма. Всего планом предусмотрено более 100 мероприятий. В СНГ сложилась практика объявлять одну для всех стран тему года.

Предлагается 2014 год объявить годом туризма в Содружестве. Эксперты уже приступили к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев,  председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:
Сделано очень много. Приняты очень важные документы - стратегия молодежного сотрудничества стран СНГ, стратегия сотрудничества в сфере культуры. Ежегодно вручаются межгосударственные премии. И здесь, в Минске, я  могу с радостью сказать, что ряд достойных представителей культурной элиты Беларуси также были удостоены этой награды, в частности композитор Игорь Лученок, известный исполнитель Анатолий Ярмоленко.

# Международное сотрудничество # СНГ # Сергей Лебедев

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