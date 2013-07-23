Постпреды СНГ обсуждали в Минске сотрудничество в гуманитарной сфере

Новости Беларуси. Сотрудничество в гуманитарной сфере обсуждали в Минске постпреды государств-участников Содружества. Концепция рассчитана до 2020 года.

Речь сегодня, 23 июля, шла о развитии общего образовательного, информационного и культурного пространство, здравоохранения, спорта и туризма. Всего планом предусмотрено более 100 мероприятий. В СНГ сложилась практика объявлять одну для всех стран тему года.

Предлагается 2014 год объявить годом туризма в Содружестве. Эксперты уже приступили к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Сделано очень много. Приняты очень важные документы - стратегия молодежного сотрудничества стран СНГ, стратегия сотрудничества в сфере культуры. Ежегодно вручаются межгосударственные премии. И здесь, в Минске, я могу с радостью сказать, что ряд достойных представителей культурной элиты Беларуси также были удостоены этой награды, в частности композитор Игорь Лученок, известный исполнитель Анатолий Ярмоленко.