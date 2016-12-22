Александр Лукашенко провел встречу с Леонидом Кучмой

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с экс-главой Украины Леонидом Кучмой. Теплое общение и обмен подарками сопутствовали беседе, в которой стороны подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран.

Беларусь и Украина через 5 дней отметят 25-летие установления дипломатических отношений. Александр Лукашенко сказал, что рад возможности такой встрече.

Во Дворце Независимости обсуждались текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работа на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.