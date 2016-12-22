Прямой эфир

Александр Лукашенко провел встречу с Леонидом Кучмой

22 декабря 2016 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с экс-главой Украины Леонидом Кучмой. Теплое общение и обмен подарками сопутствовали беседе, в которой стороны подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран.

Беларусь и Украина через 5 дней отметят 25-летие установления дипломатических отношений. Александр Лукашенко сказал, что рад возможности такой встрече.

Во Дворце Независимости обсуждались текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работа на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Украина

Другие новости рубрики

Все новости
Информационный щит Беларуси станет более надежным
22 декабря 2016 10:34

Информационный щит Беларуси станет более надежным

Перспективы развития сотрудничества и создание условий для реализации новых проектов между Беларусью и Китаем обсуждаются в Минске
22 декабря 2016 10:30

Перспективы развития сотрудничества и создание условий для реализации новых проектов между Беларусью и Китаем обсуждаются в Минске

Движение по завершенной второй Минской кольцевой автомобильной дороге открылось 22 декабря
22 декабря 2016 07:16

Движение по завершенной второй Минской кольцевой автомобильной дороге открылось 22 декабря