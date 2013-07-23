Александр Лукашенко потребовал проверять жалобы граждан в СМИ на строительство

Новости Беларуси. Президент потребовал повысить эффективность, активизировать работу, а также усилить требовательность с ответственных лиц. 23 июля Александр Лукашенко провел совещание с членами рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли.

В начале прошлого месяца Глава государства поставил задачу: изучить и принять действенные меры к исправлению выявленных недостатков. Именно поэтому рабочая группа наделена широкими полномочиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы своевременно создали рабочую группу с участием высоких должностных лиц, для того чтобы навести порядок в нашей строительной отрасли. Тогда была поставлена задача определить глубинные проблемы строительной отрасли и без всяких докладов, ссылок, информации навести порядок. Железно. Есть проблема – берем ее и решаем. Притом начиная с конкретного дома, который не строится или просрочено строительство по вине строителей, или застройщиков, как мы их называем. И заканчивая внесением каких-то изменений соответствующих решений на законодательном уровне. Если нужно – поправляем закон. Если для этого есть какая-то необходимость. То есть мы договорились работать по принципу: обнаружили, выявили проблему и немедленно ее решили. Притом самым железным и жестоким образом, потому что эта проблема уже зашкаливает. Население крайне не удовлетворено, особенно те, кто занимается строительством, и предъявляют обоснованные жалобы. Жалуются во все инстанции. Я и сейчас в СМИ получаю обращения и на мое имя. Это ненормально и недопустимо в то время, когда работает комиссия. Увидели в СМИ какое-то обращение группы наших граждан или услышали об этом – немедленно проверили. Если кто-то не исполняет, дана команда правоохранительным органам – наручники и в камеру. И пусть тогда думают, как работать с народом. Я еще раз предупреждаю, что это только начало. Мы таким образом пройдемся по всем проблемным вопросам, которые волнуют людей, начиная этим строительством и заканчивая ценообразованием. Поэтому мы вынуждены принимать радикальные меры. Если эти люди не понимают, когда им говорят просто, понятно, спокойно, значит, надо принимать радикальные меры. Вот я наблюдаю за этим процессом, это постоянно в поле моего зрения, меня информируют, как работает группа. И скажу откровенно, что в последнее время я не очень доволен работой группы. Может, я ошибаюсь? Может, я не все вижу? Может, мне плохо докладывают? Поэтому я пригласил Вас, чтобы Вы не отчитались передо мной, а доложили, что уже сделано по тому алгоритму, по тем критериям, о которых мы с вами договорились.

Участников рабочей группы закрепят за регионами. Это позволит более тщательно контролировать проблемные объекты непосредственно на местах. Об этом сообщил Андрей Кобяков по итогам совещания у Президента. В составе рабочей группы работают эксперты строительной отрасли и независимые специалисты, сотрудники контролирующих и силовых структур. Перед ними по каждому проблемному дому отчитываются ответственные чиновники с каждого региона страны.

Отделываться отписками теперь будет явно сложнее. Рабочая группу по проблемным вопросам в строительной отрасли будет проводить выездные заседания в регионах Беларуси. Накануне Александр Лукашенко потребовал повысить требования к ответственным лицам и изучать ситуацию не огульно, а «точечно» - досконально разбираться с каждым конкретным случаем.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Мы должны обеспечить контроль тех обязательств, которые на себя взяли соответствующие должностные лица, и они все предупреждались об ответственности, которую они несут за те слова, которые они произносят перед рабочей группой, организованной Главой государства, специальной рабочей группой, и перед теми тысячами телезрителей. Поэтому я попросил, чтобы нам подготовили предложения по закреплению ряда наших участников рабочей группы за регионами, мы такое распределение в ближайшие дни сделаем, будем выезжать на места с телевидением, с соответствующими группами, и будем фактически снимать и показывать нашим людям. Вот обещало должностное лицо – и вот факт, и, соответственно, будем делать выводы о соответствии занимаемой должности и не только.