Борис Батура ответил на вопросы журналистов

Новости Минской области. По завершении пресс-тура председатель Миноблисполкома ответил на вопросы журналистов. Конференция получилась тематической и была полностью посвящена развитию туристической индустрии Минщины, которая в последнее время чрезвычайно динамична.

В центральном регионе работают 140 санаторно-курортных и оздоровительных организаций, 41 охотничий комплекс. Минщину последнее время посетило более 27 тысяч туристов. Причем, каждый третий из них - зарубежные гости.

Экспорт туристических услуг за 2012 год составил около 35 миллионов долларов США. В перспективе в области будет создан единый информационно-туристический центр, который поможет еще больше узнать о достопримечательностях Минщины.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Надо, все-таки, создавать такой информационный центр, и мы практически приняли такое решение, я думаю, чтобы активизировать эту работу, ею должны заниматься профессионалы. Вот в этот информационный туристический центр надо, конечно, собрать, подобрать серьезных людей, которые бы активизировали эту работу.

Готовится Минщина и к большому спортивному событию 2014 года - Чемпионата мира по хоккею. Заслуженного мастера центрального региона занимаются изготовлением сувенирной продукции. До конца года они представят более широкий ассортимент. Здравницы области готовы принять и разместить участников и болельщиков чемпионата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Здравницы, что у нас есть, гостиничное хозяйство – все они проходят ремонты и серьезную подготовку к принятию людей. Мы готовы разместить в здравницах Минского района, Молодечненского, Мядельского (это не так далеко, не такое это расстояние, 130-140 км).

